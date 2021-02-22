Resmi Gazete'de yayımlandı! Kardeş ülkeyle savunma ve enerjide iş birliği

Reuter/star.com.tr 22 Şubat 2021 Pazartesi 07:55 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 07:55

Türkiye, kardeş ülke Azerbaycan ile ilişkilerini, savunma ve enerji alanında derinleştiriyor.

Bu kapsamda, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji ve madencilik alanlarında iş birliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ve savunma sanayi iş birliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 20 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan ve Türkiye'nin dış politikasında önem arz eden bazı kanunlar...

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- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji ve madencilik alanlarında iş birliğine dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında savunma sanayi iş birliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti arasında askeri iş birliği anlaşmasının notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti arasında savunma sanayi iş birliği anlaşmasının notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ arasındaki serbest ticaret anlaşması tarafından kurulan ortak komitenin serbest ticaret anlaşmasının "menşeli ürünler" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemlerine ilişkin protokol II'sini değiştiren 1/2017 sayılı kararının onaylanmasının uygun bulunduğuna ve anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına ilişkin yetki verilmesine dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi açılması, ortak işletilmesi ve devri ile Kırgız Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi almasına dair anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında tarım anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ve anlaşmanın eklerine ilişkin değişikliklerin cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında enerji alanında iş birliğine ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti arasında gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığı ile vergiden kaçınmaya engel olma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında uluslararası kombine yük taşımacılığı anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti arasında demiryolu yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin çerçeve anlaşmanın notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun

- Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki serbest ticaret anlaşması tarafından kurulan ortak komitenin Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki serbest ticaret anlaşmasının "menşeli ürünler" kavramının tanımı ve idari işbirliği yöntemleri hakkında protokol II'sini değiştiren 1/2016 sayılı kararının onaylanmasının uygun bulunduğuna ve anlaşmanın protokoller ve eklerine ilişkin değişikliklerin Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanmasına dair yetki verilmesine ilişkin kanun