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Savunma

Resmi olarak açıkladılar: 4 adet Bayraktar TB2 kompleksi alacaklar

Daha önceden Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) alan Ukrayna cephesinden bir açıklama daha geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, 2021-2022 için 4 adet Bayraktar TB2 kompleksi daha satın almayı planladıklarını bildirdi.

AA12 Eylül 2021 Pazar 22:33 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 22:59
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Zalujnıy, Report haber ajansına yaptığı açıklamada, bu sene 1 adet TB2 İHA kompleksini envanterlerine kattıklarını hatırlattı.

2021-2022 için de 4 kompleks daha almayı planladıklarını söyleyen Zalujnıy, "Ayrıca gelecekte, böyle droneleri yerli üretim olarak envanterimize dahil etmek niyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zalujnıy, bunları almanın yeterli olmadığını, onları etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.

Temmuzda da 1 adet TB2 İHA kompleksi Ukrayna Deniz Kuvvetlerine sevk edilmişti.

İHA SATIN ALACAK OLAN ÜLKELER

Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ları satın alan ya da almayı planlayan diğer ülkeler ise Ukrayna, Sırbistan, Katar, Tunus ve Libya.

2019'da ihracat yüzde 34 yükseldi

Türkiye, geliştirdiği İHA'ları Bahar Kalkanı Harekâtı sırasında Suriye'de de kullandı.

Libya'da da Türk İHA ve SİHA'larının, Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, General Halife Hafter'e karşı verdiği savaşta önemli kazanımlar elde etmesini sağladığı belirtiliyor.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörünün ihracatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 34,6 yükselerek 2,74 milyar dolar oldu.

2023 yılında bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

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