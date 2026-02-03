Riyad'da kritik zirve! Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğiz

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelerde Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin mevcut durumu ile savunma sanayi başta olmak üzere stratejik alanlarda geliştirilebilecek iş birliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Haluk Görgün, "Karşılıklı güven ve güçlü siyasi irade temelinde yürütülen bu temasların, somut ve uzun vadeli ortaklıklarla sonuçlanacağına inanıyoruz. Savunma sanayinde teknolojiye dayalı, sürdürülebilir ve karşılıklı faydayı esas alan işbirlikleriyle bölgesel istikrara ve küresel güvenliğe katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin stratejik iş birliklerinin kararlılıkla ileri taşınmaya devam ettiğini kaydetti.