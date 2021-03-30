ROKETSAN görüntüleri paylaştı! İşte tamamen yerli ve milli ATMACA

30 Mart 2021 Salı 20:10 - Güncelleme: 30 Mart 2021 Salı 20:10

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Yaptığı paylaşımlarla Türk savunma sanayisinin başarılarını gözler önüne seren ROKETSAN'dan yeni bir video paylaşıldı. ROKETSAN sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Mavi Vatan, ATMACA ile güvende! Uzun menzili, yüksek patlayıcılı harp başlığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı, görev iptali ve 3 boyutlu görev planlama özellikleri ile

ATMACA, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.

Sistem Özellikleri

* Otonom

* Düşük Radar İzi

* Yüksek Hassasiyet

* Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

* Karşı Tedbirlere Dayanıklı

* Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

* Üç Boyutlu Görev Planlama

* Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

* Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

* Hedef Seçimi

* Uzun Menzil