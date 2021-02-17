Roketsan görüntülerini paylaştı: Her koşulda tam isabet

Roketsan, TRG-122 füzesinin yüksek hassasiyete sahip olduğunu ayrıca 122 mm ÇNRA sistemleri ile kullanıldığına dikkat çekerek, "TRG-122 ile her koşulda tam isabet!" paylaşımında bulundu.
Roketsan'dan yapılan videolu paylaşımda TRG-122 füzesinin tam isabet hedefi vurduğu görülürken, füzenin özelliklerine de değinildi.
Roketsan'dan yapılan açıklama, "122 mm'lik TRG-122 Güdümlü Roketi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 16-35 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır" denildi.
122 mm'lik TRG-122 Güdümlü Roketi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 16-35 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır.
Uygun Hedefler
* Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler
* Topçu ve Hava Savunma Sistemleri
* Radar Mevzileri
* Toplanma Bölgeleri
* Lojistik Tesisler
* Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri
* Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler
Sistem Özellikleri
* 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım
* Atışa Hazır
* Yüksek Doğruluk
* Düşük İstenmeyen Etki
* Hassas Angajman Yeteneği
* Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler