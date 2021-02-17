Roketsan görüntülerini paylaştı: Her koşulda tam isabet

17 Şubat 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 17 Şubat 2021 Çarşamba 09:02

Roketsan, TRG-122 füzesinin yüksek hassasiyete sahip olduğunu ayrıca 122 mm ÇNRA sistemleri ile kullanıldığına dikkat çekerek, "TRG-122 ile her koşulda tam isabet!" paylaşımında bulundu.

Roketsan'dan yapılan videolu paylaşımda TRG-122 füzesinin tam isabet hedefi vurduğu görülürken, füzenin özelliklerine de değinildi.

TRG-122'NİN ÖZELLİKLERİ

Roketsan'dan yapılan açıklama, "122 mm'lik TRG-122 Güdümlü Roketi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 16-35 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır" denildi.

TRG-122 GÜDÜMLÜ ROKETİ

122 mm'lik TRG-122 Güdümlü Roketi, yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 16-35 km menzildeki yüksek öncelikli hedefler üzerinde etkili ateş gücü yaratmaktadır.

Uygun Hedefler

* Yüksek Doğrulukta Tespit Edilmiş Hedefler

* Topçu ve Hava Savunma Sistemleri

* Radar Mevzileri

* Toplanma Bölgeleri

* Lojistik Tesisler

* Komuta, Kontrol ve Haberleşme Sistemleri

* Yüksek Öncelikli Diğer Hedefler

Sistem Özellikleri

* 7/24 Her Türlü Hava ve Arazi Şartında Kullanım

* Atışa Hazır

* Yüksek Doğruluk

* Düşük İstenmeyen Etki

* Hassas Angajman Yeteneği

* Aldatma ve Karıştırmaya Karşı Çözümler