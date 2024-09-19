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Savunma

ROKETSAN gözünü Afrika'ya dikti: Pazara özel ürünler tanıtılacak

Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN), Afrika'daki pazar payını artırma hedefiyle Güney Afrika'da düzenlenen Africa Aerospace and Defence (AAD 2024) fuarında yerini aldı.

DHA19 Eylül 2024 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
ROKETSAN gözünü Afrika'ya dikti: Pazara özel ürünler tanıtılacak
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bu yıl 18 Eylül'de kapılarını açan ve 22 Eylül'e kadar sürecek olan AAD 2024, hem savunma sanayi fuarı hem de havacılık gösterisini bir araya getiren Afrika'nın tek havacılık ve savunma fuarı olma özelliğini taşıyor. ROKETSAN da Güney Afrika'da düzenlenen fuarda yerini alarak yeni nesil teknolojiye sahip ürünlerini Afrika ülkelerine tanıtıyor.

"ONLARIN SAVUNMASINA GÜÇ KATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Afrika'nın en önemli savunma ve havacılık buluşmalarından biri olan AAD 2024'e katılımlarını değerlendiren ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden biri olarak birçok coğrafyada bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Hem ülkemiz hem de savunma sanayimiz ile güçlü iş birlikleri bulunan Afrika ülkeleri bizim için de büyük önem taşıyor. Güney Afrika'da gerçekleştirilen AAD 2024, bütün Afrika bölgesi ile ilişkilerimizi geliştireceğimiz, yapacağımız görüşmeler ile yeni ihracatlara kapı aralayacağımız bir öneme sahip bulunuyor. Bu fuara gerçekleştirdiğimiz katılımla son teknolojiye sahip ürünlerimizi Afrikalı dostlarımıza anlatarak onların savunmasına güç katmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN ÜRÜNLERİ SERGİLENİYOR

ROKETSAN, AAD 2024'te mini akıllı mühimmat ailesi üyeleri MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, anti-tank sistemlerinden Karaok kısa menzilli tanksavar silah sistemi, Cirit lazer güdümlü füze, orta menzilli tanksavar silah sistemi (OMTAS) ve lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemini (L-UMTAS), hava savunma ürünlerinden ise Sungur hava savunma füze sistemi ve Hisar-O hava savunma füzesini sergiliyor.

ROKETSAN standında bu ürünlerin yanı sıra TRG-122, TRLG-230 füzeleri, Çakır seyir füzesi, Teber-81 güdüm kiti de beğeniye sunuluyor. KMC-U taktik füze fırlatma sistemi ve Burç mobil hava savunma sistemi de ROKETSAN'ın Afrika pazarına özel olarak tanıttığı ürünler arasında yer alıyor.

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