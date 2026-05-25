  • Roketsan paylaştı, dünya izledi! Kara Atmaca'dan en uzak menzilde nokta atışı
Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca (Atmaca UM), gerçekleştirilen test atışında en uzak menzildeki stratejik hedefini yüksek hassasiyetle vurarak başarıyla imha etti.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
ROKETSAN tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonel gücünü stratejik seviyeye taşıması beklenen KARA ATMACA füze sisteminin test süreci devam ediyor.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından, "Karadan karaya, en uzak menzilde tam nokta atışı: KARA ATMACA" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, füzenin mobil batarya sisteminden ateşlendiği anlar ve hedefi tam isabetle vurduğu görüntüler yer aldı.

ZORLU ARAZİ KOŞULLARINDA DAHİ YÜKSEK İSABET

Paylaşılan videoda, KARA ATMACA'nın fırlatılma anından itibaren izlediği rota ve arayıcı başlığı aracılığıyla hedefi saniye saniye takip ederek imha etmesi dikkat çekti. Karadan karaya seyir füzesi yeteneğiyle donatılan KARA ATMACA, zorlu arazi koşullarında dahi yüksek isabet oranıyla hedefi etkisiz hale getirme kabiliyetine sahip.

ENVANTERE GİRMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Milli füze sistemi, uzun menzili ve gelişmiş arayüzleri sayesinde TSK'nın caydırıcılık kapasitesine kritik bir katkı sağlayacak. KARA ATMACA'nın, stratejik kara hedeflerine karşı kullanılmak üzere envantere girmesi için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Savunma sanayiindeki yerlilik hamlesinin en önemli halkalarından biri olan sistem, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltırken, ordunun vurucu gücünü de bir üst seviyeye taşıyacak.

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

