23 Şubat 2021 Salı 17:20 - Güncelleme: 23 Şubat 2021 Salı 17:44

Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Yaptığı paylaşımlarla Türk savunma sanayisinin başarılarını gözler önüne seren ROKETSAN yeni bir video paylaştı. ROKETSAN, sosyal medya hesabında Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS ile ilgili paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Hassas güdüm kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı ile zırhlı tehditlerin karşısında her koşulda Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS var!

OMTAS ORTA MENZİLLİ TANKSAVAR SİLAH SİSTEMİ

OMTAS, muharebe alanındaki zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli bir tanksavar silah sistemidir. Füze, kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık sayesinde gece/gündüz ve her türlü hava koşulunda görev yapabilmektedir. OMTAS Silah Sistemi; fırlatma sistemi (füze, atış platformu, atış kontrol ünitesi), taşıma sandıkları ve eğitim simülatöründen oluşmaktadır.

Lançer ve füze arasındaki RF veri bağı, kullanıcısına esnek operasyonel yetenek kazandırmaktadır. Füze, atış öncesi veya sonrası hedefe kilitlenebilmekte olup at-unut veya hedef/vuruş noktası seçimine olanak sağlayan at-güncelle uçuş modlarına sahiptir.

Hassas güdüm-kontrol yeteneği ve zırh delici tandem harp başlığı OMTAS Füzesi'nin zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olmasını sağlamaktadır.

Sistem Özellikleri

Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

Sabit ve Hareketli Hedeflere Karşı Kullanım

Hedef Güncelleme Yeteneğinin Sunduğu Esneklik ile;

* Gece-Gündüz ve Tüm Hava Koşullarında Görev Yapabilme Özelliği

– Uçuş Esnasında Hedef Değiştirme

– Sütre Gerisinden Atış

* Sıvı Yakıt Yangını ve Kurşun Çarpmasına Karşı Duyarsız Mühimmat Özelliği

* Koordinata Atış

* Dershane Tipi ve Gömülü Tipte Simülatörler

* Modüler Özellikte Fırlatma Sistemi

* Ayrık Kullanılabilen TV/Termal Kameralı Gözetleme Ünitesi

Platformlar

OMTAS, üç ayak platformundan atılabildiği gibi, açık kule veya kapalı kule şekilde entegre edilerek kara platformları üzerinden de kullanılabilir.