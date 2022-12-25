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Savunma

Roketsan'dan ''Alka'' başarısı! Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojide önemli aşama

ROKETSAN, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojide bir aşamayı daha geride bıraktı. İsmail Demir, Alka'nın son testten başarıyla geçtiğini duyurdu.

25 Aralık 2022 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Roketsan'dan ''Alka'' başarısı! Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojide önemli aşama
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ROKETSAN tarafından geliştirilen Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Alka'nın, testlerde bir aşamayı daha geride bıraktığını duyurdu.

İsmail Demir, "Hedefimiz savunma sanayiinin her alanında geriden gelen değil, önde giden bir Türkiye. Sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı lazer ve elektromanyetik faaliyetlerimizde önemli yer tutacak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sisteminin testlerinde bir aşamayı daha geride bıraktık. Elektromanyetik karıştırma sistemine sahip yüksek güçlü lazer silahı, hedef tespit radarı, hedef takip sisteminden oluşan ALKA, yer ve hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler seviyesinde tahrip yeteneği sağladı. Emeği geçenleri kutlarım" ifadelerini kullandı.

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