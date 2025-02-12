ROKETSAN'dan ALKA paylaşımı

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, hedefleri radarıyla tespit ettikten sonra 750 metre menzile sahip lazer silahı ile döner ve sabit kanatlı insansız hava araçlarını (İHA) imha ediyor.

Test çalışmaları devam eden ALKA, ayrıca meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklara ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.

ROKETSAN, milli imkanlarla geliştirilen Alka'nın yeni görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ALKA'nın hedefleri imha ettiği anlar yer aldı.