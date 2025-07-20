İstanbul'da kapılarını açacak olan, dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) öncesi Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii devi ROKETSAN sürpriz bir paylaşımda bulundu.

ROKETSAN 'BİR İLK' DİYEREK SÜRPRİZ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırlatma roketine benzeyen bir görüntü yer aldı. ROKETSAN paylaşıma "Teknolojinin yörüngesinden geleceğe. İlk kez IDEF2025'te" notu düşüldü.

22 Temmuz'da başlayıp 6 gün sürecek fuar Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek.