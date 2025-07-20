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Savunma

ROKETSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! İlk kez görücüye çıkacak

Sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşımda bulunan ROKETSAN, yeni ürününü ilk kez 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) vitrine çıkaracak.

HABER MERKEZİ20 Temmuz 2025 Pazar 08:51 - Güncelleme:
ROKETSAN'dan heyecanlandıran paylaşım! İlk kez görücüye çıkacak
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İstanbul'da kapılarını açacak olan, dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) öncesi Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii devi ROKETSAN sürpriz bir paylaşımda bulundu.

ROKETSAN 'BİR İLK' DİYEREK SÜRPRİZ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞTI

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda fırlatma roketine benzeyen bir görüntü yer aldı. ROKETSAN paylaşıma "Teknolojinin yörüngesinden geleceğe. İlk kez IDEF2025'te" notu düşüldü.

22 Temmuz'da başlayıp 6 gün sürecek fuar Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek.

  • IDEF
  • Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı
  • ROKETSAN

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