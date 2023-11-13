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Savunma

Roketsan'dan Körfez çıkarması! İkinci: Bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz

Roketsan, 13-17 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2023'e katılıyor. Her biri son teknoloji özelliklere sahip bu ürünleri ile fuarın en önemli katılımcılarından biri olduklarının altını çizen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, “Dubai Airshow'a yapacağımız görüşmeler ile somut adımlar atarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya ve bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

IHA13 Kasım 2023 Pazartesi 10:59 - Güncelleme:
Roketsan'dan Körfez çıkarması! İkinci: Bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz
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Roketsan, 13-17 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2023'e katılıyor. Dubai Airshow ile Körfez pazarındaki iş birliklerini artırmayı hedefleyen Roketsan, Airshow'a güçlü bir katılım sağlıyor.

ROKETSAN'DAN KÖRFEZ'E DUBAİ AİRSHOW ÇIKARMASI

"Yarın için Yükseliyoruz" sloganı ile 35'inci yaşında önemli başarılara imza atmaya devam eden Roketsan, 13-17 Kasım tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2023'e katılıyor. Fuara deneyimli kadrosu ile katılım sağlayarak birçok son teknoloji ürününü sergileyen Roketsan'ın dünyanın en önemli pazarlarından biri olan Körfez'deki iş birliklerini artırma hedefi bulunuyor.

Körfez bölgesinin en önemli savunma sanayi buluşmalarından biri olarak dünyadan birçok sektör oyuncusunun katılım sağladığı Dubai Airshow'da, Roketsan da birçok ürünü ile boy gösteriyor. Roketsan, bu fuarda; SİHA'larla birlikte adını dünyaya duyuran Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T'yi, CİRİT Lazer Güdümlü Füze'yi, Seyir Füzesi ÇAKIR'ı, SUNGUR Hava Savunma Füze Sistemi'ni, Stand-Off Mühimmatı SOM'u ve Mikro Uydu Fırlatma Sistemi'ni (MUFS) sergiliyor.

Her biri son teknoloji özelliklere sahip bu ürünleri ile fuarın en önemli katılımcılarından biri olduklarının altını çizen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gelişen ilişkiler ile birlikte savunma ve havacılık sanayisi alanında da iş birlikleri olumlu şekilde ilerliyor. Roketsan için son derece önemli bir pazar olan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri ile yeni adımlar atmak üzere Dubai Airshow'a güçlü bir katılım sağlıyoruz. Giderek büyüyen olumlu ticari ilişkilerimizin savunma ve havacılık sanayisinde de meyvelerini en iyi şekilde toplamayı hedefliyoruz. Dubai Airshow'a yapacağımız görüşmeler ile somut adımlar atarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya ve bayrağımızı her coğrafyada dalgalandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Roketsan
  • Dubai Airshow
  • son teknoloji ürünleri

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