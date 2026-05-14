14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
ROKETSAN'ın yeni gözdesi: CİRİT ANTİ-İHA hedefi tam isabet vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen CİRİT Anti-İHA füzesi, PUSU Silah Sistemi üzerinden gerçekleştirilen atışta hava hedefini başarıyla imha etti.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 11:51
ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından "Asimetrik Tehditlere Karşı Caydırıcı Güç: CİRİT Anti-İHA" başlığıyla atış testine ilişkin yapılan açıklamada, PUSU Silah Sistemi'nden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta, CİRİT Anti-İHA füzesinin hedefi başarıyla vurduğu duyuruldu.

Şirket, akıllı mühimmatların mobil platformlarla entegre edildiğini belirterek, her türlü tehdide karşı stratejik çözümler üretilmeye devam edildiğini vurguladı.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de gelişmeyi "Modern Tehditlere Karşı Mobil Kalkan: CİRİT Anti-İHA" başlığıyla yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

İkinci, CİRİT Anti-İHA füzesinin PUSU Silah Sistemi'nden hava hedefine yönelik gerçekleştirilen atışta hedefi tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Yerli savunma sanayi sistemlerinin önemine dikkati çeken İkinci, "Gök vatanın her irtifasında, yerli sistemlerimizin caydırıcılığını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

  • CİRİT füzesi
  • PUSU Silah Sistemi
  • Anti-İHA

