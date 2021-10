Roma, Moğol, Osmanlı... İşte tarihin gördüğü en güçlü ordular

star.com.tr 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:44 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:06

Bir düşünceye göre devlet, dünyadaki tüm kültüre, sanata, felsefeye, ışıltıya ve ihtişama sahip olabilir, ancak ülkenin kendisini savunacak güçlü bir ordusu yoksa, bunların hepsi boşunadır. Mao Zedong bu fikri, 'Güç silahın namlusundan çıkar' sözüyle savunmuştur.

Bu nedenle ordular, bir ulusun göreli gücünü değerlendirmede en önemli faktördür. Fakat zamanlarında hangi orduların en güçlü olduğuna nasıl karar verebiliriz? Savaşları kararlı ve tutarlı bir şekilde kazanma yetenekleri ve ülkelerinin diğer devletlere hükmetmesine ne ölçüde izin verdikleriyle.

The National Interest'ten Zachary Keck ve Akhilesh Pillalamarri, tarihin en güçlü ordularından bazılarını derledi....

ROMA ORDUSU

Roma Ordusu, Batı dünyasını birkaç yüz yıllık bir süre içinde fethetti. Roma Ordusu'nun avantajı, azim ve mutlak yenilgi karşısında bile tekrar tekrar savaşma yeteneğiydi. Romalılar bunu, Pön Savaşları sırasında, bilgi ve kaynak eksikliğine rağmen, Kartacalıları önce onları bekleyerek, sonra DA sürpriz taktiklerini kullanarak (Kartaca'nın kendisine bir ordu indirerek) yenebildikleri zaman gösterdiler.

Roma Ordusu, askerlerine kuvvet ve kararlılıkla orduda savaşmaları için birçok inisiyatif verdi. Yoksul askerler için savaşta zafer, toprak verilmesi anlamına geliyordu. Toprak sahipleri için bu, değer verdiklerini korumak ve ayrıca ek zenginlikler kazanmak anlamına geliyordu. Bir bütün olarak Roma devleti için zafer, Roma'nın güvenliğini sağlamak anlamına geliyordu.

Tüm bu girişimler, Romalı askerleri daha güçlü savaşmaya teşvik etti. Moral, orduların performansında çok önemli bir bileşendi. Aynı derecede önemli olan birçok avantajının yanı sıra, Roma ordusunun çok hatlı oluşumları, düşmanı önce yormalarını, sonra yenmelerini sağlıyordu.

Genellikle parlak generaller tarafından yönetilen Roma Ordusu, hareketliliği, özellikle savunmaya çekilen düşmanlarına karşı saldırı avantajları sağlamak için kullandı.

Sonuç olarak, yaklaşık üç yüz yıl içinde Roma, bölgesel bir İtalyan gücünden tüm Akdeniz'in ve onu çevreleyen toprakların hakimi haline geldi.

MOĞOL ORDUSU

1206'da fetihlerine başladıklarında sayıları en fazla bir milyon olan Moğollar, yüz yıl içinde Avrasya'nın büyük bir kısmını fethetmeyi ve boyunduruk altına almayı başardılar, Moğolların insan gücünün onlarca, hatta yüzlerce katı olan orduları ve milletleri yendiler. Moğollar temelde Orta Doğu, Çin ve Rusya'ya hükmetmek için görünüşte birdenbire ortaya çıkan durdurulamaz bir güçtü.

Moğol başarısı, Moğol İmparatorluğu'nu kuran Cengiz Han'ın kullandığı birçok strateji ve taktiğe bağlıydı. En önemlisi Moğolların hareketliliği ve dayanıklılıklarıydı. İlk olarak, göçebe Moğol yaşam tarzı, Moğolların sürülerinden veya atlarının beslenerek yaşayabilmeleriydi. Büyük orduları kısa sürede inanılmaz mesafeler boyunca hareket halinde olmayı başardı.

Gerçekten de Moğolların hareketliliği, atlara olan aşırı güvenleri sayesinde arttı. Moğol Süvarilerinin her biri, üç veya dört at bulundururdu. At binerken yay kullanan süvariler, savaş sırasında piyadelere göre belirgin avantajlar sağladı.

Atların sağladığı hareketlilik, sıkı disiplin kadar, Moğolların vur-kaç saldırıları ve bir yıldırım saldırısı gibi yenilikçi taktikler kullanmalarına da izin verdi.

Moğollar ayrıca büyük ölçüde 'terör' estirmeye bel bağladılar ve gelecekteki düşmanlarının iradesini kırmak için, mağlup düşmanlarına kasten büyük zararlar ve zayiat verdirdiler.

OSMANLI ORDUSU

Osmanlı Ordusu, en parlak döneminde Orta Doğu, Balkanlar ve Kuzey Afrika'nın çoğunu fethetti. Hıristiyan ve Müslüman komşularını boyunduruk altına aldı. 1453'te dünyanın en geçilmez şehirlerinden biri olan o zamanki adıyla Konstantinopolis'i fethetti.

Beş yüz yıl boyunca, daha önce düzinelerce eyaletten oluşan bir bölgede esasen tek yöneticiydi ve 19. yüzyıla kadar tüm koşullara rağmen kendi topraklarını elinde tutmayı başardı.



Osmanlı ordusu bunu nasıl yaptı?

Osmanlı Ordusu, birçoğu hala ortaçağ silahlarıyla savaşan düşmanlarının önünde top ve tüfek kullanmaya başladı. Bu, genç bir imparatorlukken ona kesin bir avantaj sağladı. İstanbul'u fethettiler, Persleri ve Mısır'ın Memlüklerini dize getirdiler.

Osmanlıların en büyük avantajlarından biri, ordusunun Yeniçeri denilen özel, seçkin piyade birliklerinden oluşmasıydı. Yeniçeriler, genç yaştan itibaren asker olmak üzere yetiştirildiler ve bu nedenle savaş alanında son derece sadık ve etkiliydiler.

NAZİ ALMAN ORDUSU

Birinci Dünya Savaşı'nın uzun süren açmazlarından sonra, Nazi Almanyası Ordusu (Wehrmacht) Orta ve Batı Avrupa'nın çoğunu birkaç ay içinde ele geçirerek Avrupa'yı ve dünyayı şok etti. Bir noktada, Nazi Alman kuvvetleri büyük Sovyetler Birliği'ni fethetmeye hazır görünüyordu.

Alman Ordusu, bu muazzam başarıları, silah ve iletişimde yeni teknolojiler kullanan yenilikçi 'Blitzkrieg' konseptini kullanarak, korkunç bir verimlilik için hız, sürpriz saldırı ve kuvvet konsantrasyonunu bir araya getirerek başardı.

Spesifik olarak, yakın mesafeli hava desteğiyle desteklenen zırhlı ve mekanize piyade birimleri, düşman hatlarını delip geçiyordu ve karşı kuvvetleri kuşatabiliyordu. İkinci Dünya Savaşı'nda bahsi geçen karşıt güçler, çoğu zaman o kadar şok oldular ve bunaldılar ki çok az bir direniş gösterdiler.

Blitzkrieg saldırılarını yürütmek, yüksek eğitimli, yetenekli kuvvetler gerektiriyordu. Nazi ideolojisi ve meloman bir lider, Wehrmacht'ın savaş çabalarını engellemiş olsa da, Nazi Almanyasını çökerten nihayetinde yetersiz kaynaklar ve insan gücüydü.

SOVYET ORDUSU

Sovyet Ordusu (1946'dan önce Kızıl Ordu olarak bilinirdi), II. Dünya Savaşı'nın gidişatının değişmesinde, diğer tüm ordulardan daha fazla payı vardı. Gerçekten de, tüm Alman 6. ordusunun teslim olmasıyla sona eren Stalingrad savaşı, neredeyse evrensel olarak II. Dünya Savaşı'nda Avrupa kısmının ana dönüm noktası olarak gösteriliyor.

Sovyetler Birliği'nin savaştaki zaferi ve savaş durduktan sonraki kırk yıl boyunca Avrupa'nın geri kalanını tehdit etme yeteneğinin, üstün teknolojiyle (nükleer silahların dışında) bir ilgisi yoktu. Stalin'in askeri liderliği Dünya Savaşı'nın başlarında kesinlikle felaketti ve savaşa öncesi yıllarda yetenekli komutanların çoğunu tasfiye etmişti.

Aksine, Sovyet Ordusu, neredeyse tamamen, kara kütlesi, nüfus ve endüstriyel kaynaklar açısından ölçülen muazzam büyüklüğü sayesinde askeri bir devdi. Nazi Almanyası'nın önde gelen tarihçisi Richard Evans'ın açıkladığı gibi, "Sovyetler Birliği'nin kendi tahminlerine göre, Kızıl Ordu'nun savaştaki kayıpları toplam 11 milyondan fazla asker, 100.000'den fazla uçak, 300.000'den fazla topçu ve yaklaşık 100.000 tanktı. Diğer yetkililer, askeri personel kayıplarını çok daha yükseğe, gerçekten 26 milyona kadar çıkardılar."

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Tarihinin büyük bir bölümünde, Birleşik Devletler büyük bir daimi ordu bulundurmaktan kaçındı. Bu kasıtlıydı: ABD Anayasası Kongre'yi bir donanma sağlamaya ve sürdürmeye yönlendirirken, Kongre'ye yalnızca gerektiği gibi orduları kurma ve destekleme yetkisi veriyor.

Amerika, II. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu modele sadık kaldı, savaş sırasında büyük ordular kurdu, ancak daha sonra onları hızla dağıttı. Hatta yine de ABD Ordusu 20. yüzyılın başından itibaren özellikle ulus-devletlere karşı savaşta oldukça etkili olmuştur. Güç dengesini müttefikler lehine çevirmeye yardımcı olan, Amerika'nın Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na girmesiydi.

Daha açık bir ifadeyle, Amerika Birleşik Devletleri, kara gücü de dahil olmak üzere büyük miktarda askeri gücü hızlı ve etkili bir şekilde konuşlandıran tarihteki güçlerden biridir. Bu, ABD Ordusu'nun başarısındaki en önemli faktörlerden birini işaret ediyor. Yani, Sovyetler Birliği gibi ülkeler kadar sayısal olarak büyük olmasa da, ABD Ordusu, üstün teknoloji kullanan yüksek eğitimli bir savaş gücüdür. Aynı zamanda dünyanın gördüğü en büyük deniz ve hava gücü tarafından da destekleniyor.

