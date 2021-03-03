İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mart 2021 Çarşamba / 19 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4376
  • EURO
    8,9701
  • ALTIN
    407.074
  • BIST100
    1531.05
Savunma

Romanya, HIMARS'ın ilk partisini teslim aldı

Romanya Silahlı Kuvvetleri, M142 Yüsek Hareketli Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) ilk partisini teslim aldı.

star.com.tr03 Mart 2021 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:47
ABONE OL

Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin, M142 Yüsek Hareketli Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) ilk partisini teslim aldığı bildirildi. Roket sistemlerinin, ülkenin doğusunda yer alan Focşani şehrinde konuşlandırılması planlanıyor.

Ağustos 2017'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya HIMARS tedariki için olası bir Yabancı Askeri Satış ve tahmini maliyeti 1,25 milyar dolar olan ilgili destek ve teçhizatı onayladı. 2018 yılının başlarında ise 18 adet topçu roket sistemi 218 milyon dolarlık anlaşma ile Romanya'ya satıldı.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.