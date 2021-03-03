Romanya, HIMARS'ın ilk partisini teslim aldı

star.com.tr 03 Mart 2021 Çarşamba 18:47 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 18:47

Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin, M142 Yüsek Hareketli Topçu Roket Sisteminin (HIMARS) ilk partisini teslim aldığı bildirildi. Roket sistemlerinin, ülkenin doğusunda yer alan Focşani şehrinde konuşlandırılması planlanıyor.



Ağustos 2017'de, ABD Dışişleri Bakanlığı, Romanya'ya HIMARS tedariki için olası bir Yabancı Askeri Satış ve tahmini maliyeti 1,25 milyar dolar olan ilgili destek ve teçhizatı onayladı. 2018 yılının başlarında ise 18 adet topçu roket sistemi 218 milyon dolarlık anlaşma ile Romanya'ya satıldı.

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