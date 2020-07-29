29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:22 - Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:09

Rus devlet sanayi şirketi Rostech Başkanı Sergey Çemezov, Rusya lideri Vladimir Putin’e Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci parti teslimatının üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, bu yöndeki gelişmeleri Radyo Sputnik’e değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus uzman, “ ABD bu koşullarda Türkiye’ye, Rusya ile işbirliğinden vazgeçmesi için baskı yapmaya çalışıyor, ancak bu noktada işler yürümüyor, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan boyun eğmiyor” diye konuştu.

S-400'DE KARARLI DURUŞ

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin haksız yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.

Türkiye S-400 konusunda uzun zamandır kararlı duruşunu sürdürüyor. Rusya'dan "S-400 hava savunma sistemi" alacağım diyor. ABD ile Patriot sistemi için de müzakereler sürüyor.

Başkan Erdoğan, "S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık. Dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Patriotlar konusuna gelince… Biz Patriot alımına açığız. Ancak bu alımın ülkemizin çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Bunun için ortak üretim, kredi ve erken teslimat konuları önem arz ediyor. ABD yönetimi erken teslimat konusuna olumlu yaklaşıyor olsa da ortak üretim ve kredi konularına bir şey diyemiyorlar" açıklamasında bulunmuştu.

Türkiye'nin S-400 anlaşmasında kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " S-400 ile ilgili olarak, planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız.' açıklamasında bulunmuştu.