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Savunma

Rus basını, Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın alacağını yazdı

Rus basını, Karabağ'da ortaya koyduğu başarı nedeniyle Kazakistan'ın Çin İHA'larından vazgeçip Bayraktar TB2 satın almayı planladığını yazdı.

Star.com.tr27 Kasım 2020 Cuma 17:49 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 17:51
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Kazakistan Savunma Bakanlığının Bayraktar TB2 İHA ilgisi Rus basınında gündem oldu. Uzmanların, Bayraktar TB2’lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını, Türk İHA’larının Karabağ’daki başarısına da vurgu yaptı.

KAZAKİSTAN, BAYRAKTAR TB2 SATIN ALMAYI PLANLIYOR

Basında yer alan haberde, "Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2’yi satın almayı planlıyor" denildi.

ÇİN İHA'LARINDAN VAZGEÇTİLER

Daha önceden Çin İHA’larına yönelen Kazakistan’ın Kafkasya’daki başarısı sonrası Bayraktar TB2’ye yöneldiğini belirten Rus basını Kazakistan ordusunun yakın gelecekte çok sayıda Türk İHA’sına sahip olacağını yazdı.

DÜN TSK'NIN İHA ÜSSÜNÜ ZİYARET ETTİLER

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." denildi.

Star.com.tr

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