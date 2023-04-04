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Savunma

Rus devi Kalaşnikof silah üretimini artırdı

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, silah üretimini bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı.

AA4 Nisan 2023 Salı 12:52 - Güncelleme:
Rus devi Kalaşnikof silah üretimini artırdı
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Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin silah üretimini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da artırdığı belirtildi.

Şirketin silah üretiminin bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, Kalaşnikof'un, silahın yanı sıra sivil ürünlerin üretimini de önemli oranda artırdığına işaret edildi.

Şirketten 10 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, 2022 yılında son 20 yılın en yüksek silah üretiminin gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmişti.

Rus haber ajansı RİA Novosti'de Kasım 2022'de yer alan haberde ise Kalaşnikof'un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti.

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