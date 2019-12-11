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Rus donanması Karadeniz'de süpersonik Kalibr füzesi ateşledi

Rus donanmasının Karadeniz'de ateşlediği süpersonik Kalibr seyir füzesi, 137 saniyede 250 kilometre mesafedeki hedefi vurdu.

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Rusya Savunma Bakanlığı'na ait haber kanalı Zvezda TV'nin aktardığı habere göre, Rus Donanması Amiral Essen fırkateyninden, Kırım kıyılarında süpersonik Kalibr füzesi ateşledi.
 
Kalibr füzeleri, 885 Ash çok amaçlı denizaltı projesi için tasarlanmıştı. Füze daha sonra, Veliky Novgorod gibi bazı savaş gemileri ve denizaltı projesi 636'da da kullanıldı.
 
Karadeniz'de yapılan testte, Petrel projesi kapsamında geliştirilen fırkateynlerden biri, ilk kez seyir füzesi fırlatmış oldu.
 
250 km menzildeki hedefi 137 saniyede vuran Kalibr füzesinin menzili, yaklaşık 2 bin 500 km.
 
Amiral Essen
 
Proje 11356 fırkateyni Amiral Essen, Rus Donanması'nın en yeni gemilerinden biri.
 
Kaliningard'daki Yantar tersanesinde inşa edilen gemi, Haziran 2016'da Rus donanmasının Karadeniz Filosu'na katıldı.
 

Karadeniz´de ateşlendi! 250 kilometre mesafedeki hedefi 137 saniyede vurdu

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