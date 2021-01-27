Rus donanmasına elektrikli torpido

star.com.tr 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:34

Rusya'nın Tactical Missile Armament Corporation (Taktik Füzeler Şirketi - KTRV), ilk Rus elektrikli torpidosunun durum testlerini tamamladı. KTRV Genel Müdürü Boris Obnosov gelişmeyi, Voenno-promyshlennyi Kuryer'e verdiği demeçte açıkladı.



Obnosov, "2020 yılında, ilk Rus elektrikli torpidosunun durum testlerini tamamladık. Bunlar SSCB'de üretildi, ancak daha düşük performansla.' ifadelerini kullandı.

Obnosov'a göre, yeni elektrikli torpidoların ilk seri örnekleri çoktan Rus Donanması'nda hizmete girdi.

Obsanov torpidoların sessizlik, menzil, dalma derinliği ve hedef tespit sistemi, hedef tespit menzili açısından, Batı muadillerinden daha üstün olduklarını ileri sürdü.

KTRV, Rus taktik füze silahlarının en büyük üreticisidir.

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