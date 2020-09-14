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Savunma

Rus Donanması'ndan 'Gözümüz USS Roos'un üzerinde' mesajı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rus Donanması, 13 Eylül'de Baltık Denizi'ne giren ABD Donanması'nın güdümlü füze avcısı USS Ross'u izliyor.

star.com.tr14 Eylül 2020 Pazartesi 13:26 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 13:29
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Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi'nden Pazartesi günü yapılan basın açıklamasında, Rusya'nın Baltık Denizi Filosunun 13 Eylül'de Baltık Denizi'ne giren ABD Donanması'nın güdümlü füze avcısı USS Ross'un hareketlerini izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Baltık Denizi Filosunun kuvvetleri ve kaynakları, 13 Eylül 2020'de Baltık Denizi'ne giren ABD Donanması'na bağlı güdümlü füze avcısı muhrip USS Ross'un hareketlerini sürekli olarak izliyor." ifadelerine yer verildi.

7 Eylül'de, USS Ross muhribinin önderliğindeki bir grup NATO savaş gemisi, Barents Denizi'ne girmişti. Gemi Rus donanması tarafından takibe alınmıştı.

star.com.tr

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