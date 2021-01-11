star.com.tr 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:05 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 19:08

Rusya Donanması'nda on yıllardır faaliyet gösteren Mikoyan MiG-31 savaş uçaklarının, Kh-47M Kinzhal hipersonik füzelerle silahlandırılacağı bildirildi.

Aktarılanlara göre, Rusya'nın Kola Yarımadası'ndaki Kuzey Filosunun ve Kamçatkawil'deki 317. Pasifik Alayı'nda faaliyet gösteren MiG-31 savaş uçaklarının Kh-47M Kinzhal hipersonik füzesi ile silahlandırılacağı bildirildi.

Halihazırda hipersonik füzelerle donatılmış bir MiG-31K uçak filosu, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nde deneysel muharebe görevlerini icra ediyor.

Kh-47M Kinzhal füzesinin, 2000 km'ye kadar menzile sahip ve sesten 10-12 kat daha hızlı olması en dikkat çeken özelliklerinin başında geliyor.

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