08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:30 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:40

Fighter Jets World'de yer alan habere göre, S-400 hava savunma sisteminin 4 Temmuz’da başlayan testleri 26 Kasım’a kadar sürecek.

Fighter Jets World, Türkiye’nin testlere başlaması durumunda ABD'nin olası yaptırımlarına maruz kalabileceği uyarılarını dikkate almadığına vurgu yaparak, savaş uçaklarının alçak ve yüksek irtifada uçuşlar gerçekleştireceğini belirtti.

Geçen sonbaharda da Türk ordusu, S-400 hava savunma sistemlerini Ankara semalarında farklı irtifalarda uçan Amerikan savaş uçaklarına karşı test etmişti.

S-400'DE KARARLI DURUŞ



Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.



ABD'nin haksız yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.



Türkiye S-400 konusunda uzun zamandır kararlı duruşunu sürdürüyor. Rusya'dan "S-400 hava savunma sistemi" alacağım diyor. ABD ile Patriot sistemi için de müzakereler sürüyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: S-400 ANLAŞMASI BİTTİ, GERİ ADIM YOK



Başkan Erdoğan, "S-400 anlaşmasını Rusya ile yaptık. Dolayısıyla geri adım atmamız söz konusu değil. Bu iş bitti. Patriotlar konusuna gelince… Biz Patriot alımına açığız. Ancak bu alımın ülkemizin çıkarlarına hizmet etmesi gerekir. Bunun için ortak üretim, kredi ve erken teslimat konuları önem arz ediyor. ABD yönetimi erken teslimat konusuna olumlu yaklaşıyor olsa da ortak üretim ve kredi konularına bir şey diyemiyorlar" açıklamasında bulunmuştu.



BAKAN AKAR: S-400'LER FAALİYETE GEÇECEK, KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin; "Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var." demişti.



Bakan Akar, "Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN: S-400 İLE İLGİLİ ANLAŞMAMIZA BAĞLIYIZ



Türkiye'nin S-400 anlaşmasında kararlılığını vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " S-400 ile ilgili olarak, planlar aslında daha önce planlandığı gibi gidiyor. Yeni tip koronavirüs nedeniyle gecikmeler oldu ancak prensipte daha önce olduğu gibi S-400 ile ilgili anlaşmamıza bağlıyız.' açıklamasında bulunmuştu.