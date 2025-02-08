Avrupa basını, Türk savunma sanayisinin neferlerinden ASELSAN'ın geliştirdiği GÜRZ 150 Hibrit Hava Savunma Sistemi ile Rusya'nın uzun ve kısa menzilli savunma sistemi Pantsir-S1'i gündemine aldı. İki sistemi karşılaştıran Avrupa basını yayınladığı haberinde, "Türkiye'nin yeni Gürz 150 hava savunma sistemi, modern hava savunmasında Rus Pantsir-S1'i neden geride bırakabilir?" başlığını attı.

RUS PANTSİR-S1 Mİ, TÜRK GÜRZ 150 Mİ?

ASELSAN'ın Gürz hibrit hava savunma sisteminin 2024 yılında seri üretime girerek kendisini Rus Pantsir-S1'e potansiyel bir alternatif olarak konumlandırdığını yazan Avrupa basını, Türkiye'nin söz konusu sistemi ilk olarak Suudi Arabistan'daki World Defense Show 2024 ve Türkiye'deki SAHA 2024 gibi uluslararası sergilerde tanıttığı aktarıldı.

Fotoğraf: ASELSAN tarafından geliştirilen Gürz 150 Hibrit Hava Savunma Sistemi

İki sistemin de teknik bilgilerine yer verilen haberde, "Gürz 150, ateş kontrol algoritması aracılığıyla otonom çalışma, tehdit değerlendirmesi ve silah ataması yapabilen çok etkili bir hava ve füze savunma sistemi olarak tasarlandı ve Pantsir-S1 gibi mevcut sistemlere göre avantajlar sağlayabilecek gelişmeleri entegre etti." ifadeleri kullanıldı.

ASELSAN'ın teknoloji harikası Gürz 150 yeteneklerine değinen Avrupa basını, söz konusu sistemin hava patlatmalı mühimmatların Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava füzelerinin kara tabanlı varyantlarını ateşleyebilen 35 mm otomatik top dahil olmak üzere nokta savunması için sert öldürme ve yumuşak öldürme yeteneklerini birleştirdiğini belirtti. Ayrıca sistemin yerleşik hedef edinme ve angajman radarlarına sahip olduğu aktarılırken, son konfigürasyonun RF karıştırma, AESA arama, ateş kontrol radarları, Kangal karıştırıcı ve Gökberk lazer silahı gibi ek savunma önlemlerini içermesinin beklendiğini hatırlatıldı. Sistemin silah alt sistemleri arasında 35 mm hava savunma topu, dört Çok Kısa Menzilli Hava Savunma (VSHORAD) füzesi, dört Kısa Menzilli Hava Savunma (SHORAD) füzesi ve kendini savunma için bir makineli tüfek yer aldığı ifade edildi.

Gürz'ün yeni özellik ve yetenekler eklemeye müsait olduğu belirtilen haberde, "Gürz 150, İHA'lar, helikopterler, sabit kanatlı uçaklar ve süpersonik füzeler dahil olmak üzere çeşitli hava tehditleriyle mücadele edebilir. Sistemin sensör takımı, bir AESA radarı, IFF yeteneği, entegre bir izleme platformu ve hedef tespiti ve angajmanı için bir elektro-optik hedefleme takımı içerir. Çeşitli sınıflardaki İHA'lara, sürü saldırılarına, havadan yere füzelere ve seyir füzelerine karşı koymak için tasarlanmıştır. Modüler yapı, yeni özelliklerin ve yeteneklerin eklenmesini destekler." denildi.

8x8 tekerlekli taktik araç üzerine monte edilen Gürz 150'nin hareketlilik ve hızlı konuşlandırma için tasarlandığı ifade edilirken, hareket halinde ateş etme işlevselliğini desteklediği bildirildi. "Sistem, koordineli çatışmalar için bir birim filonun ustası olarak hareket ederek bağımsız olarak veya bir filonun parçası olarak çalışabilir" ifadelerine yer verilen haberde, Gürz 150'nin hızlı tepki süresi ve aynı anda birden fazla hedefi ele geçirme yeteneği, operasyonel etkinliğine katkıda bulunduğu aktarıldı. Sistemin ayrıca elektromanyetik karıştırma ve aldatma için Kangal elektronik harp sistemini kullanan yumuşak öldürme kabiliyetini de içerdiği söylendi.

Fotoğraf: Rusya tarafından geliştirilen Pantsir-S1 kısa ile orta menzilli hava savunma sistemi

RUS PANTSİR -S1 SİSTEMİ

Rusya'nın geliştirdiği Pantsir-S1 sistemi hakkında da bilgi veren Avrupa basını, Pantsir-S1'in otomatik uçaksavar silahları ve yerden havaya füzeleri birleştiren kısa ila orta menzilli bir hava savunma sistemi olduğuna değindi.

Pantsir-S1'in teknik özelliklerine de değinilen haberde, "Tekerlekli veya paletli bir şasi üzerine monte edilmiştir ve hedef edinimi ve rehberlik için çift bantlı radar kullanır. Uçaklar, helikopterler, İHA'lar ve hassas mühimmatlar dahil olmak üzere hava tehditlerine müdahale etme yeteneğine sahiptir. Sistemin müdahale menzili 20 km'ye kadar uzanır ve maksimum irtifa 15 km'dir. Pantsir-S1, on iki adet 57E6 yüzeyden havaya füze ve iki adet çift namlulu 30mm 2A38M otomatik topla donatılmıştır. Ateş kontrol sistemi, birden fazla hedefin eş zamanlı olarak izlenmesine ve angajmanına olanak tanıyan bir elektro-optik sensör ve radar rehberliği içerir. Düşük hızlı, küçük İHA tehditlerini tespit etme ve bunlara karşı koymada operasyonel zorluklar bildirilmiştir ve bu da radar ve hedefleme sistemlerinde iyileştirmelere yol açmıştır. Sistemin, çatışmalarda kaydedilen kayıplarla birlikte modern muharebe senaryolarında zayıflıkları olduğu bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'NIN PANTSİR-S1 İLE TÜRKİYE'NİN GÜRZ 150'Sİ

Gürz 150'nin Pantsir-S1 ile karşılaştırıldığında AESA radarı ve elektronik harp yeteneklerine sahip modüler bir tasarıma sahip olduğu ifade edildi. Her iki sistemin de nokta savunması sağladığı belirtilirken Gürz 150'nin lazer silahları ve RF sinyal bozucular gibi sert öldürme ve yumuşak öldürme önlemlerini içeren çok katmanlı bir yaklaşım kullandığı aktarıldı.

Haberde, "Gürz 150'nin modüler yapısı gelecekteki yükseltmeleri desteklerken, Pantsir-S1 operasyonel sınırlamaları ele almak için sürekli iyileştirmeler gerekiyor. Gürz 150, otonom operasyon, koordineli filo kullanımı ve çeşitli etkili unsurlarla birden fazla tehdit türüyle mücadele için tasarlandı." denildi.

Son olarak Almanya ve Çin'in de benzer sistemler geliştirdiği aktarıldı.