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Savunma

Rus savaş uçaklarından vazgeçen Arjantin, Çin yapımı JF-17 satın alacak

Arjantin, Rus savaş uçakları yerine Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planlıyor.

Star.com.tr01 Aralık 2020 Salı 10:32 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 10:36
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Arjantin basını, Arjantin hava kuvvetlerinin envanterine katmak için hükümetin çok sayıda Rus savaş uçağı satın alma niyetinde olduğunu, olası anlaşmanın ise bir milyar ABD dolar tutarında olduğunu yazmıştı. 

Ülkede yaşanan eleştiriler sonrası Arjantinli yetkililerin Rus savaş uçaklarından vazgeçtiği daha ucuz olması nedeniyle JF-17 konusunda Çin'le anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. 

2017 yılında JF-17 savaş uçağının üretildiği Pakistan'a Arjantin temsilcilerinin resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğinden bahseden ülke basını, Rus savaş uçaklarından vazgeçilmesi olarak Arjantin hükümetinin dış kaynaklı baskı görmüş olabileceğini ileri sürdü.

Star.com.tr

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