Rus Su-35'i ABD'nin F-22 ve F-35'i için neden tehdit oluşturuyor?

star.com.tr 21 Aralık 2021 Salı 16:20 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 16:22

Suhoy Su-35 (NATO kodlaması – Flanker-E+), Suhoy Tasarım Bürosu tarafından 4++ nesil avcı uçağı kategorisinde geliştirilmiş süper manevra kabiliyetine sahip bir avcı uçağıdır.



Rus Su-35'in, gizli teknolojisi ve aktif fazlı anten dizisi (AFAR) dışında, beşinci nesil bir avcı uçağına mümkün olduğunca yakın olduğu iddia ediliyor.

Bu radar sistemi, ışın pozisyonunun elektronik kontrolü sayesinde birçok hedefi aynı anda izlemeyi mümkün kılar. Düşmanı suda, karada ve havada tespit edip angajman yapabilir, sınıfını, türünü ve boyutunu belirleyebilir ve yüksek hassasiyetli silahları hedefleyebilir.

Ruslar, Su-35'in çok çeşitli modern silahlar ve güdümsüz bombalar ve füzeler, güdümlü füze sistemleri ve hem radar hem de kızılötesi güdümlü başlıklar gibi eski nesil silahları kullanma olasılığı ile oldukça çok işlevli olduğunu söylüyor.

Geliştiriciler, daha önce Su-27 ve Su-30 ailelerinin uçaklarında test edilen en başarılı teknik çözümleri kullanıyor.

Su-35'in savaş yükü yaklaşık sekiz tondur. Yüksek hassasiyetli füzeleri ve hava bombalarını takmak için sabit nokta sayısı 12'dir ve iki tanesi elektronik harp konteyneri yerleştirmek içindir. Savaş uçağı ayrıca bir GSh-30-1 silahı ile donatılmıştır.

Su-35, doğru hedefleme ve rota bilgisi sağlayan iyi bir nişan ve navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Kompleks, uçağa programlanan ve uçuşta hızlı bir şekilde yeniden yönlendirilen koordinatları düzeltmek için GLONASS ve GPS'i aynı anda kullanabilir.

SU-35'in ayırt edici özellikleri: Dijital bilgi ve kontrol sistemine dayalı yeni bir aviyonik kompleksi, hava hedefleri için uzun bir algılama aralığına sahip yeni bir radar istasyonu ve artan sayıda eşzamanlı izleme ve etkileşim hedefleri ve geliştirilmiş motor gücüdür, kontrollü bir itme vektörü (UHT)...

Ruslar, UHT'nin özel bir süper manevra kabiliyeti moduyla uçuşa yardımcı olduğunu iddia ediyor. SU-35'in +/- 180 dereceye kadar herhangi bir değere gidebilmesi için hücum açısındaki kısıtlamaları kaldırıyor.

AL-41F-1S motoru, bir art yakıcı kullanmadan süpersonik hızları mümkün kılıyor.

SU-35 NEDEN F-35 VE F-22 İÇİN BİR TEHDİT?

SU-35, defalarca dünya medyasının ilgisini çekti ve genellikle en yeni Amerikan beşinci nesil savaş uçakları F-35 Lightning II ve F-22 Raptor dahil olmak üzere en gelişmiş uçaklarla karşılaştırıldı.

SU-35 ve F-35 hava muharebe koşullarında karşı karşıya gelirse, F-35 çatışmadan kaçınacaktır. Manevra kabiliyeti, muhtemelen F-35 gibi ağır bir uçağın rotayı değiştirecek ve hava muharebesi için daha uygun olan F-22 veya F-15C'yi çağırmasına neden olacak. Böyle bir imkanı yoksa, F-35 gizliliğini kullanmak zorunda kalacak ve yakın muharebe durumuna düşmemeye çalışacak.

Öte yandan Ruslar, SU-35'in Irbis radarının Amerikan 5. nesil F-22 Raptor avcı uçaklarını tespit edebileceğini iddia ediyor. Ancak F-22, F-35 ve hatta F-15 daha gelişmiş radarlara sahiptir ve uzun menzilli füzelerle birlikte uzun menzilli savaşlar için tasarlanmıştır.

SU-35 ayrıca uzun menzilli füzelere sahiptir. SU-35S, bildirildiğine göre Amerikan AIM-120 AMRAAM füzesini rotasından çıkarabilecek bir "dijital radyo frekansı bellek karıştırma paketi" ile güçlü bir elektronik karıştırma sistemine sahiptir.

Rusya ayrıca, tahmini 200 km menzilli Vympel R-37 (NATO: AA-13 Axehead) hipersonik havadan havaya füze ve varyantlarını da kullanıyor. R-37M, füze menzilini 300-400 km'ye çıkaran fırlatılabilir bir roket güçlendiriciye sahip.

İT DALAŞI

Amerikan F-15'in SU-35 ile yakın dövüşe girme olasılığı daha yüksektir. F-22 de manevra kabiliyetine sahiptir, ancak F-22'nin maliyeti uçak başına 232 milyon dolar iken Su-35 için sadece 70 milyon dolardır. Bu maliyet nedeniyle, Amerikalılar SU-35'i yakın bir dövüşte yenip yenemeyeceğini öğrenmek istemeyebilirler.

F-35 manevra kabiliyeti için üretilmemiştir ve bu nedenle en çok Süper manevra kabiliyetine sahip Su-35 ile savaşmak için uygun değildir.

Eurasian Times'a göre, ABD'nin dördüncü nesil avcı uçakları, geçmişte sahip oldukları yadsınamaz teknik avantajlara artık sahip değiller. Beşinci nesiller ise, özellikle F-35'ler gibi savunmasız durumda. ABD, hem Rus menşeli jetlerden hem de S-400'ler ve S-500'ler gibi füze sistemlerinden kaçınmak için mümkün olan en kısa sürede mevcut filosunu değiştirmek için yeni nesil savaş uçaklarına yatırım yapmalıdır.

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