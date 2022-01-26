Rus tankları için kötü haber! 300 Javelin tanksavar teslim edildi

star.com.tr 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 12:10

Pentagon, 79 tonluk askeri teçhizatın Kiev'e ulaştığını duyurdu.



Pentagon sözcüsü Deniz Piyadeleri Yarbay Anton Semelroth, "Bu paket, ek Javelin ve diğer anti-zırh sistemleri, el bombası fırlatıcıları, mühimmatlar ve Ukrayna'nın ön cephe savunması için hayati önem taşıyan teçhizatları içeriyor." dedi.

Semelrroth, Ukrayna'ya teslimatın devam ettiğini de belirtti.

300 ADET JAVELİN TANKSAVAR FÜZESİ TESLİM EDİLDİ

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği Salı günü öğleden sonra, yaklaşık 300 Javelin de dahil olmak üzere 79 ton güvenlik yardımının Kiev'e ulaştığını doğruladı.

Teçhizat alımının içeriği, daha önce açıklanmamıştı, ancak ABD medyası söz konusu teçhizat gönderimine bu ayın başlarında onay verildiğini duyurmuştu.

Pentagon sözcüsü John Kirby Pazartesi günü Fox News'e verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanının Noel'den hemen önce onayladığı ve şimdi yerine getirmekte olduğumuz 200 milyon dolarlık bir paketimiz var. Sanırım son birkaç günde en az iki, belki üç teslimat oldu. Ve bu teslimatlarda ek Javelin tanksavar füzeleri yer alacak." dedi.

Pazartesi günü, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price gazetecilere verdiği demeçte, Aralık ayında onay verilen son paketin Cuma günü ve Cumartesi gününe kadar Kiev'e ulaştığını söyledi.

Bu hafta Pentagon, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda yaklaşık 8500 askeri yüksek alarm durumuna geçirdi ve Washington, Baltık devletlerinin Ukrayna'ya ABD yapımı silah göndermesine izin verdi.

Söz konusu tanksavar teslimatları, muhtemel bir çatışma durumunda ayrılıkçı Donbass'taki Rus zırhlılarına oldukça zorluk çıkaracak gibi görünüyor.

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