Afrika, Cezayir ve Fas arasındaki ciddi bir silahlanma yarışının sahne oluyor. Siyasi stratejilerindeki farklılıklara rağmen, her iki ülke de silahlı kuvvetlerini modernize etmek için önemli yatırımlar yapıyor. Cezayir, 2022'de askeri harcamalarına yaklaşık 9,1 milyar dolar harcarken Fas ise 5 milyar dolar yatırım yaptı. Bu silahlanma yarışında Cezayir, Rus teknolojisine güvenirken, Fas ise İsrail ile yakınlaşarak ABD yapımı ürünlerini tedarik etmeye çalışıyor.

İki ülke için hazırlanan askeri raporlar, Cezayir'in yakın zamanda Rusya'dan Su-57 savaş uçakları satın almayı planladığını gösteriyor. Konu hakkında dün yayımlanan haberlerde ismini vermek istemeyen bir Rus yetkili, Rusya tarafından görevlendirilen bir hükümet heyetinin Cezayir'e gittiğini bilirdi. Tüm bu gelişmelerin ışığında görüşmelerin tamamlanması Cezayir'in Fas'tan önce 5. nesil savaş uçaklarına sahip olacağını işaret ediyor.

F-16'lar rafa kalkıyor: Su-57 satışı için resmi temas

Cezayir'in tüm bu girişimleri karşısında Fas, ABD ile yapılan görüşmeleri bir an önce olumlu sonuçlandırarak F-35 savaş uçağına sahip olan ilk Arap ve Afrika ülkesi olma hedefinde ilerliyor.

Uzun zamandır F-35 savaş uçağını almaya çalışan Suudi Arabistan ise ABD'den karşılık bulamayınca Türkiye'den KAAN almak için girişimlerde bulunmuştu.

Öte yandan Fas hali hazırda envanterindeki F-16 jetlerini modernize ederek, en son radar ve muharebe yönetim teknolojilerine sahip F-16V versiyonunu kullanıyor.

Ancak Fas hükümeti, özellikle Cezayir'in sürekli olarak yeni silahlara yatırımlar yapması sonucunda daha modern savaş uçaklarına sahip olmak istiyor.

Bu anlaşmaların dinamikleri ve ileri askeri teknolojilere sahip olma yönündeki artan baskılar, Cezayir ile Fas arasında ciddi bir silah yarışını ortaya çıkarıyor.

Bu güç yarışı içerisindeki iki komşu yalnızca askeri alanda değil, sürekli olarak uluslararası arenada da söz sahibi olmak için yeni ittifaklara arayışına girmiş durumda.

F-35 ve Su-57 savaş uçakları sürekli olarak karşılaştırmalara maruz kalır. Çünkü ABD ile Rusya arasındaki güç yarışı her alanda kendisini sürekli olarak hissettiriyor. ABD'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'e karşılık olarak Ruslar da Su-57'yi üreterek cevap vermeye piyasada söz sahibi olmaya çalışıyor. Yalnız F-35'ler ABD müttefiki birçok ülkeye ihraç edilirken Rus yapımı Su-57'ler henüz ihraç edilmedi.

Her iki uçak da son teknolojilere sahip ve hava muharebesi, kara hedeflerine saldırı ve keşif gibi çok çeşitli görevlerde kullanılıyor, ancak geliştirme yaklaşımları ve kullandıkları teknolojiler açısından farklılıklar bulunuyor.

F-35'in en önemli güçlü yanlarından biri çok yönlülüğü ve standardizasyonudur. Uçak, hava muharebesinden kara saldırılarına ve istihbarat toplamaya kadar çeşitli roller üstlenmek üzere tasarlanmıştır.

F-35'ler çeşitli askeri kollar ve görevler için farklı yazılımlara sahip bir uçak. Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri için F-35A, Deniz Piyadeleri için F-35B ve Donanma için ise F-35C modeli üretiliyor. Bu da çeşitli yazılımlara sahip bu uçaklara yüksek operasyonel esneklik sağlıyor.

Öte yandan Su-57'nin güçlü yönleri enerji manevra kabiliyeti ve agresif tasarımıdır. Rus jeti, yüksek manevra kabiliyetine sahip bir avcı uçağı olarak tasarlanmıştır.

Su-57, karmaşık manevralar yapmasına ve yüksek hızlara ulaşmasına olanak tanıyan daha güçlü motorlarla donatıldı ve bu da ona doğrudan hava çatışmalarında taktiksel avantaj sağlıyor.

Su-57, F-35'inki kadar gelişmiş olmasa da, eski radar sistemleri tarafından tespit edilmesini önleyen gizlilik teknolojisini kullanıyor.

Ayrıca Rus savaş uçağı, agresif hava muharebesinde uzmanlaşmaya odaklanılarak tasarlanmış olup, yüksek hızlarda yüksek manevra kabiliyetini koruyarak, diğer savaş uçaklarıyla doğrudan çatışmalarda rekabetçi hale geliyor.

F-35'in Su-57'ye göre en önemli avantajı, Batı savunma sistemlerine entegre edilebilmesi ve diğer platform ve kaynaklarla bağlantı sağlayan geniş sensör ağıdır.

Bu, F-35'in daha büyük bir ağ işbirliğinin parçası olarak çalışabilmesi nedeniyle ona önemli bir stratejik avantaj sağlar. Öte yandan Su-57, askeri alanın diğer unsurlarıyla güçlü koordinasyon gerektiren operasyonlarda dezavantaj olabilen daha izole bir operasyonel konsepte dayanır.