Son dönemde savunma kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Hindistan, Rusya tarafından geliştirilen beşinci nesil Sukhoi Su-57 savaş uçaklarıyla ilgileniyor. İddialara göre Hindistan'ın yaklaşık 14 adet Su-57 savaş uçağı için Moskova ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Su-57 savaş uçağı, düşük görünürlük (stealth) teknolojisi, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonik sistemleriyle Rusya'nın en modern savaş platformu olarak öne çıkıyor. Sukhoi tarafından geliştirilen bu uçak, özellikle F-35 Lightning II gibi Batılı muadillerine alternatif olarak konumlandırılıyor.

Hindistan'ın bu hamlesi, aslında tamamen sürpriz değil. Yeni Delhi yönetimi uzun süredir hava kuvvetlerini modernize etme arayışında. Daha önce Rusya ile ortak geliştirilen FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) projesinden çekilen Hindistan, şimdi yeniden Su-57 savaş uçağına yönelerek stratejik dengeyi gözden geçiriyor olabilir.

Uzmanlara göre olası Su-57 savaş uçağı anlaşması, sadece iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini değil, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengelerini de etkileyebilir. Özellikle Çin ve Pakistan gibi bölgesel aktörlerin hava gücü yatırımları düşünüldüğünde, Hindistan'ın beşinci nesil bir platforma yönelmesi kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ancak sürecin henüz resmi olarak doğrulanmadığını da belirtmek gerekiyor. Taraflardan net bir açıklama gelmemiş olsa da savunma kulislerinde bu görüşmelerin yakın zamanda somutlaşabileceği konuşuluyor.

Gelişmeler yakından takip edilirken, Su-57 savaş uçağı etrafında şekillenen bu iddia, önümüzdeki günlerde uluslararası savunma gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya aday görünüyor.