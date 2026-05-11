Rusya'nın, şimdiye kadar hiçbir ülkeye satmadığı yeni nesil savaş uçaklarından biri olan Su-57 için kritik bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Savunma kulislerinde konuşulan bilgilere göre Moskova yönetimi, yaklaşık 15 adet Su-57 savaş uçağını daha aktif envanterine katmayı planlıyor.

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Rusya'nın özellikle son dönemde hava gücünü modernize etmeye hız vermesi, Su-57 savaş uçağı projesini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Uzmanlar, bu hamlenin yalnızca Rus ordusunun operasyonel kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda küresel savunma dengelerinde de yeni tartışmaları beraberinde getireceğini belirtiyor.

ABD'nin F-35 Lightning II programına rakip olarak geliştirilen Su-57 savaş uçağı, radar görünürlüğünü azaltan yapısı, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş elektronik harp sistemleriyle öne çıkıyor. Ancak dikkat çeken en önemli detaylardan biri ise Rusya'nın bu uçağı bugüne kadar hiçbir ülkeye ihraç etmemesi.

Daha önce Hindistan ile ortak yürütülen projelerde Su-57 platformunun gündeme geldiği bilinse de süreç ilerlememişti. Son dönemde bazı ülkelerin Rus yapımı savaş uçaklarına ilgisi konuşulsa da Moskova'nın Su-57 konusunda oldukça temkinli davrandığı değerlendiriliyor.

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP?

Düşük radar izi,

Süpersonik seyir kabiliyeti,

Yapay zekâ destekli aviyonik sistemler,

Gelişmiş hava-hava ve hava-yer mühimmat kapasitesi,

Elektronik harp yetenekleri

Uzmanlara göre Rusya'nın envantere yeni Su-57 savaş uçağı eklemesi, özellikle NATO ile yaşanan gerilimlerin sürdüğü dönemde stratejik bir mesaj niteliği taşıyor.

Savunma analistleri, Su-57 savaş uçağı üretiminin hızlanmasının Rusya'nın uzun vadeli hava üstünlüğü planının önemli bir parçası olduğunu ifade ediyor. Özellikle Ukrayna savaşı sonrası modern hava platformlarına verilen önemin arttığına dikkat çekilirken, Moskova'nın yeni teslimatlarla birlikte aktif savaş gücünü artırmayı hedeflediği yorumları yapılıyor.

Yeni Su-57 savaş uçağı teslimatlarının önümüzdeki dönemde resmiyet kazanması halinde, Rus hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesinde önemli bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.