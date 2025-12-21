İSTANBUL 13°C / 9°C
  Haberler
  • >
  Savunma
  • >
  Ruslar ilk kez sattı! 8 adet Su-57 savaş uçağı havalimanına geliyor
Ruslar ilk kez sattı! 8 adet Su-57 savaş uçağı havalimanına geliyor

Dünyada artan şiddet olayları sonrası Rus yapımı Su-57 savaş uçakları için son dakika gelişmesi yaşandı. Orta Doğu'daki artan şiddetlerden sonra Kuzey Afrika ülkesi Libya, 8 adet Su-57 savaş uçağı satın almak için kollarını sıvadı. İşte detaylar…

Dünyada 2025 yılı ülkeler arası çatışmalara, saldırılara sahne oldu. Birçok ülke hava gücüne takviye yapmak için yoğun çaba sarf etti. Rusya'nın Su-57 savaş uçakları için de birçok ülke sıraya girdi.

LİBYA'DAN 8 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da dengeleri değiştirecek bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Libya, 8 adet Su-57 savaş uçağı almak için Rusya ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşinci nesil Su-57 savaş uçağı için yürütülen temaslar, askeri kulisleri hareketlendirdi.

Radar sistemleri, görünmezlik teknolojisi ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken Su-57 savaş uçağı, son dönemde birçok ülkenin radarında. Libya'nın da Su-57 savaş uçağı ile hava gücünü baştan aşağı yenilemeyi hedeflediği konuşuluyor.

Uzmanlara göre eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Su-57 savaş uçağı Libya'nın askeri kapasitesinde ciddi bir sıçrama anlamına gelecek. Rus yapımı Su-57 savaş uçağı, modern hava muharebesinde ABD'nin F-35'ine rakip olarak gösteriliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar Su-57 savaş uçağı görüşmelerinin farklı başlıklarda devam ettiğini öne sürüyor. Bölgedeki güç dengelerini etkilemesi muhtemel bu adım, Su-57 savaş uçağı üzerinden yeni bir jeopolitik tartışmayı da beraberinde getirdi.

