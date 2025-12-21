Dünyada 2025 yılı ülkeler arası çatışmalara, saldırılara sahne oldu. Birçok ülke hava gücüne takviye yapmak için yoğun çaba sarf etti. Rusya'nın Su-57 savaş uçakları için de birçok ülke sıraya girdi.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da dengeleri değiştirecek bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Libya, 8 adet Su-57 savaş uçağı almak için Rusya ile pazarlıklarını sürdürüyor. Beşinci nesil Su-57 savaş uçağı için yürütülen temaslar, askeri kulisleri hareketlendirdi.

Radar sistemleri, görünmezlik teknolojisi ve yüksek manevra kabiliyetiyle dikkat çeken Su-57 savaş uçağı, son dönemde birçok ülkenin radarında. Libya'nın da Su-57 savaş uçağı ile hava gücünü baştan aşağı yenilemeyi hedeflediği konuşuluyor.

Uzmanlara göre eğer bu anlaşma gerçekleşirse, Su-57 savaş uçağı Libya'nın askeri kapasitesinde ciddi bir sıçrama anlamına gelecek. Rus yapımı Su-57 savaş uçağı, modern hava muharebesinde ABD'nin F-35'ine rakip olarak gösteriliyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklar Su-57 savaş uçağı görüşmelerinin farklı başlıklarda devam ettiğini öne sürüyor. Bölgedeki güç dengelerini etkilemesi muhtemel bu adım, Su-57 savaş uçağı üzerinden yeni bir jeopolitik tartışmayı da beraberinde getirdi.