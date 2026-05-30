Savunma

Ruslar kimselere satmaya sıcak bakmıyordu! 8 adet Su-57 savaş uçağı yola çıktı

Afrika ülkesi bölgede artan şiddetli çatışmalardan sonra son dakika Su-57 savaş uçağı hamlesi yaptı. Rusya'nın son teknoloji savaş uçağı olan ve kimseye kolay kolay satmadığı Su-57 savaş uçakları için kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

TAHİR KARAAHMET30 Mayıs 2026 Cumartesi 16:19
Afrika basınında yer alan haberlere göre Cezayir'in, Rusya ile savunma alanındaki iş birliğini daha da ileri taşıyarak 8 adet yeni Su-57 savaş uçağı için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

CEZAYİR'DEN SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Cezayir ile Rusya arasında Su-57 tedarikine yönelik anlaşmalar yapılmış, teslimatların aşamalı şekilde sürdüğü belirtilmişti. Son dönemde Cezayir semalarında görüntülenen Su-57 savaş uçakları, ülkenin beşinci nesil savaş uçağı programında önemli ilerleme kaydettiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmişti.

Yeni iddialar, Kuzey Afrika'daki askeri dengeler açısından da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre envantere eklenecek yeni Su-57 savaş uçağı siparişleri, Cezayir Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki caydırıcılığını artırabilir. Özellikle düşük görünürlük teknolojisi, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesiyle öne çıkan Su-57'lerin sayısının artması, bölgedeki hava gücü rekabetini yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Rusya tarafından resmi bir doğrulama yapılmazken, Afrika basınında yer alan haberler savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. İddiaların hayata geçmesi halinde Cezayir'in Su-57 filosunun daha da büyümesi ve ülkenin Afrika kıtasındaki en modern savaş uçağı filolarından birine sahip olması bekleniyor.

