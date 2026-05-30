Afrika basınında yer alan haberlere göre Cezayir'in, Rusya ile savunma alanındaki iş birliğini daha da ileri taşıyarak 8 adet yeni Su-57 savaş uçağı için girişimde bulunabileceği öne sürüldü.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Cezayir ile Rusya arasında Su-57 tedarikine yönelik anlaşmalar yapılmış, teslimatların aşamalı şekilde sürdüğü belirtilmişti. Son dönemde Cezayir semalarında görüntülenen Su-57 savaş uçakları, ülkenin beşinci nesil savaş uçağı programında önemli ilerleme kaydettiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmişti.

Yeni iddialar, Kuzey Afrika'daki askeri dengeler açısından da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre envantere eklenecek yeni Su-57 savaş uçağı siparişleri, Cezayir Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki caydırıcılığını artırabilir. Özellikle düşük görünürlük teknolojisi, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli mühimmat kapasitesiyle öne çıkan Su-57'lerin sayısının artması, bölgedeki hava gücü rekabetini yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Rusya tarafından resmi bir doğrulama yapılmazken, Afrika basınında yer alan haberler savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. İddiaların hayata geçmesi halinde Cezayir'in Su-57 filosunun daha da büyümesi ve ülkenin Afrika kıtasındaki en modern savaş uçağı filolarından birine sahip olması bekleniyor.