Hindistan'ın envanterine 11 adet S-400 hava savunma füzesi daha katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Savunma kulislerinde konuşulan iddialara göre Yeni Delhi yönetimi, mevcut S-400 hava savunma füzesi sistemlerine ek olarak yeni tedarik planı üzerinde çalışıyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, Hindistan'ın hava savunma kapasitesinde ciddi bir artış yaşanabilir.

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?

Hindistan, daha önce Rusya ile yaptığı anlaşma kapsamında S-400 Triumf sistemini tedarik etmiş ve teslimat süreci aşamalı olarak ilerlemişti. Özellikle Çin ve Pakistan ile yaşanan sınır gerilimleri, S-400 hava savunma füzesi sistemlerini Hindistan açısından kritik hale getirmişti. Uzmanlara göre Yeni Delhi, çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla S-400 hava savunma füzesi kapasitesini genişletmek istiyor.

Özellikle Pakistan hattında yaşanan gerilimler düşünüldüğünde, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler merak konusu oldu.

Hindistan'ın daha önce S-400 hava savunma füzesi alımı nedeniyle ABD'nin CAATSA yaptırımları kapsamında baskı gördüğü biliniyor. Ancak Washington yönetimi, Hindistan'a yönelik yaptırım uygulamamıştı. Yeni bir S-400 hava savunma füzesi alım süreci başlarsa, bu durum ABD-Hindistan savunma ilişkilerini yeniden tartışmaya açabilir.

Öte yandan Hindistan, savunma alanında stratejik özerkliğini koruma politikasını sürdürüyor. Bu nedenle S-400 hava savunma füzesi tedariki, sadece askeri değil aynı zamanda diplomatik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

Güney Asya'da güç dengeleri hassas bir seyir izlerken, Hindistan'ın 11 adet S-400 hava savunma füzesi daha envantere katması; Çin ve Pakistan tarafından yakından takip edilecektir. Uzmanlara göre bu adım, hava sahası kontrolü ve erken uyarı kapasitesinde önemli bir sıçrama anlamına gelebilir.

Savunma çevreleri, Hindistan'ın mevcut S-400 hava savunma füzesi sistemlerini aktif biçimde konuşlandırmaya devam ettiğini ve yeni alım iddiasının doğru olması halinde bölgesel hava savunma rekabetinin daha da kızışabileceğini belirtiyor.

Şimdilik resmi makamlardan 11 adet S-400 hava savunma füzesi alımına ilişkin net bir doğrulama gelmiş değil. Ancak iddialar bile, S-400 hava savunma füzesi sisteminin Hindistan'ın savunma stratejisinde ne kadar merkezi bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor.