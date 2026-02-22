Hindistan'ın envanterine 11 adet S-400 hava savunma füzesi daha katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. Savunma kulislerinde konuşulan iddialara göre Yeni Delhi yönetimi, mevcut S-400 hava savunma füzesi sistemlerine ek olarak yeni tedarik planı üzerinde çalışıyor. Eğer iddialar doğrulanırsa, Hindistan'ın hava savunma kapasitesinde ciddi bir artış yaşanabilir.
S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ NEDEN GÜNDEMDE?
Hindistan, daha önce Rusya ile yaptığı anlaşma kapsamında S-400 Triumf sistemini tedarik etmiş ve teslimat süreci aşamalı olarak ilerlemişti. Özellikle Çin ve Pakistan ile yaşanan sınır gerilimleri, S-400 hava savunma füzesi sistemlerini Hindistan açısından kritik hale getirmişti. Uzmanlara göre Yeni Delhi, çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirmek amacıyla S-400 hava savunma füzesi kapasitesini genişletmek istiyor.
Özellikle Pakistan hattında yaşanan gerilimler düşünüldüğünde, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin konuşlandırılacağı bölgeler merak konusu oldu.
Hindistan'ın daha önce S-400 hava savunma füzesi alımı nedeniyle ABD'nin CAATSA yaptırımları kapsamında baskı gördüğü biliniyor. Ancak Washington yönetimi, Hindistan'a yönelik yaptırım uygulamamıştı. Yeni bir S-400 hava savunma füzesi alım süreci başlarsa, bu durum ABD-Hindistan savunma ilişkilerini yeniden tartışmaya açabilir.
Öte yandan Hindistan, savunma alanında stratejik özerkliğini koruma politikasını sürdürüyor. Bu nedenle S-400 hava savunma füzesi tedariki, sadece askeri değil aynı zamanda diplomatik bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.
Güney Asya'da güç dengeleri hassas bir seyir izlerken, Hindistan'ın 11 adet S-400 hava savunma füzesi daha envantere katması; Çin ve Pakistan tarafından yakından takip edilecektir. Uzmanlara göre bu adım, hava sahası kontrolü ve erken uyarı kapasitesinde önemli bir sıçrama anlamına gelebilir.
Savunma çevreleri, Hindistan'ın mevcut S-400 hava savunma füzesi sistemlerini aktif biçimde konuşlandırmaya devam ettiğini ve yeni alım iddiasının doğru olması halinde bölgesel hava savunma rekabetinin daha da kızışabileceğini belirtiyor.RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Şimdilik resmi makamlardan 11 adet S-400 hava savunma füzesi alımına ilişkin net bir doğrulama gelmiş değil. Ancak iddialar bile, S-400 hava savunma füzesi sisteminin Hindistan'ın savunma stratejisinde ne kadar merkezi bir rol oynadığını bir kez daha ortaya koyuyor.