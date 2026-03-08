İSTANBUL 11°C / 6°C
Savunma

Ruslar kimseye satmıyordu! 30 adet Su-57 savaş uçağı havalimanına geldi

Günümüzde pek çok ülke savaş uçağı stokunu genişletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Özellikle gelişmiş ülkelerin savaş uçakları ülkelerin gözdesi konumunda. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı olan Su-57 savaş uçağı için de son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya'nın talipleri olmasına rağmen kimseye satmadığı Su-57 savaş uçakları resmen envantere katılacak. 30 adet savaş uçağını kapsayan paketini onaylanması bekleniyor. İşte detaylar...

AHMET RIDVAN AKBAŞ8 Mart 2026 Pazar 21:21 - Güncelleme:
Rusya, hava gücünü önemli ölçüde artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin beşinci nesil savaş platformu olan Su-57 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için planlanan yeni teslimat programıyla yeniden gündemde. Savunma sanayii kaynaklarına göre Rusya, toplam 45 adet Su-57 savaş uçağından oluşan yeni bir partiyi önümüzdeki dönemde envanterine dahil etmeye hazırlanıyor.

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Rusya'nın geliştirdiği Su-57 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü, süper manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensör sistemleriyle ülkenin en modern savaş platformu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yeni teslimatların Rusya'nın özellikle uzun menzilli hava üstünlüğü ve stratejik operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Yeni üretim partisinin, Rus savunma sanayisinin amiral gemisi şirketlerinden Sukhoi tarafından üretildiği ve uçakların kademeli olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Su-57 savaş uçağı filosunun önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi şekilde büyümesi bekleniyor.

MODERN AVİYONİK VE YENİ NESİL SİLAH SİSTEMLERİ

Su-57 savaş uçağı, çok rollü görev kabiliyetiyle hem hava-hava hem de hava-yer operasyonlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Uçakta aktif elektronik taramalı radar (AESA), gelişmiş elektronik harp sistemleri ve hipersonik silahlarla uyumlu mühimmat entegrasyonu bulunuyor.

15 adet Patriot füzesi geliyor

Savunma analistlerine göre yeni partide yer alacak Su-57 savaş uçağı modellerinin, önceki versiyonlara göre daha gelişmiş motorlar ve yazılım güncellemeleriyle donatılmış olması da bekleniyor. Bu durum, uçağın menzil, hız ve operasyonel etkinliğini daha da artırabilir.

