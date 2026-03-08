Rusya, hava gücünü önemli ölçüde artıracak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkenin beşinci nesil savaş platformu olan Su-57 savaş uçağı, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri için planlanan yeni teslimat programıyla yeniden gündemde. Savunma sanayii kaynaklarına göre Rusya, toplam 45 adet Su-57 savaş uçağından oluşan yeni bir partiyi önümüzdeki dönemde envanterine dahil etmeye hazırlanıyor.

SU-57 SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Rusya'nın geliştirdiği Su-57 savaş uçağı, düşük radar görünürlüğü, süper manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensör sistemleriyle ülkenin en modern savaş platformu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, yeni teslimatların Rusya'nın özellikle uzun menzilli hava üstünlüğü ve stratejik operasyon kabiliyetini güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.

Yeni üretim partisinin, Rus savunma sanayisinin amiral gemisi şirketlerinden Sukhoi tarafından üretildiği ve uçakların kademeli olarak Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesinin planlandığı ifade ediliyor. Bu kapsamda Su-57 savaş uçağı filosunun önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi şekilde büyümesi bekleniyor.

MODERN AVİYONİK VE YENİ NESİL SİLAH SİSTEMLERİ

Su-57 savaş uçağı, çok rollü görev kabiliyetiyle hem hava-hava hem de hava-yer operasyonlarında görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Uçakta aktif elektronik taramalı radar (AESA), gelişmiş elektronik harp sistemleri ve hipersonik silahlarla uyumlu mühimmat entegrasyonu bulunuyor.