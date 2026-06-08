Rus basınında yer alan iddialara göre Rusya, hava kuvvetlerinin gücünü artırmak amacıyla 45 adet Su-57 savaş uçağı daha envanterine katmaya hazırlanıyor. Resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmayan haber, savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

SU-57 SAVAŞ UÇAKLARI NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı programının en önemli unsuru olarak gösterilen Su-57 savaş uçakları, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük özellikleri ve yüksek manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Son yıllarda üretim kapasitesini artırmaya çalışan Moskova yönetiminin, Su-57 savaş uçakları filosunu büyütmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Uzmanlara göre Su-57 savaş uçakları, Rusya'nın modern hava gücünün temel taşlarından biri olarak görülüyor. Hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra kara ve deniz hedeflerine yönelik operasyonlarda da kullanılabilen Su-57 savaş uçakları, çok amaçlı görev yapabilme kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Gelişmiş aviyonik sistemlerle donatılan Su-57 savaş uçakları, uzun menzilli silah sistemlerini kullanabilmesi ve yüksek hızlarda operasyon gerçekleştirebilmesi nedeniyle Rus savunma stratejisinde kritik bir konumda bulunuyor.

RUSYA ÜRETİMİ HIZLANDIRMAK İSTİYOR

Savunma kaynaklarına göre Rusya, son yıllarda Su-57 savaş uçakları üretimini artırmaya yönelik çeşitli adımlar attı. Yeni siparişlerin hayata geçirilmesi halinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin elindeki Su-57 savaş uçakları sayısında önemli bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Rus basınındaki iddialara göre planlanan yeni teslimatlarla birlikte Su-57 savaş uçakları programının daha da genişletilmesi hedefleniyor. Böylece Rusya'nın modern savaş uçağı envanterinin güçlendirilmesi ve hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

SAVUNMA DÜNYASININ GÖZÜ SU-57 SAVAŞ UÇAKLARINDA

Küresel savunma çevreleri, Rusya'nın yeni nesil hava platformlarına yönelik yatırımlarını yakından takip ediyor. Özellikle Su-57 savaş uçakları ile ilgili gelişmeler, uluslararası savunma dengeleri açısından önem taşıyor.

45 adet yeni Su-57 savaş uçağı iddiasının doğrulanması halinde, Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı filosunda dikkat çekici bir büyüme yaşanabilir. Ancak söz konusu haberin resmi makamlar tarafından henüz teyit edilmediği ve süreçle ilgili açıklamaların beklendiği belirtiliyor.