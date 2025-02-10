Avrupa basını, Türkiye'de ASELSAN tarafından geliştirilen Gürz 150 hibrit hava ve füze savunma sistemini gündemine aldı. Gürz 150'nin seri üretimiyle hava savunma oyununu hızlandırdığını yazan Avrupa basını, söz konusu teknolojinin Rusya'nın Pantsir-S1'ine doğrudan rakip olarak geldiğini aktardı. Türk Gürz 150 sisteminin Rus Pantsir-S1 sisteminin manzarasını sarsmaya hazırlandığını belirten Avrupa basını, haberini Fas merkezli Defense Arabic'in yayımladığı rapora dayandırdı.

RUSLARIN PANTSİR-S1'İNE TÜRK RAKİP GELİYOR

Türk Gürz 150'nin Rus yapımı Pantsir-S1'den daha iyi performans sergilediğini öne süren Avrupa basını, "ASELSAN, Gürz 150'nin, son teknoloji otonom çalışması, gelişmiş tehdit değerlendirmesi ve akıllı ateş kontrol algoritmaları sayesinde yaygın olarak konuşlandırılmış Pantsir-S1'den daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor." dedi.

Türk teknolojisinin ayrıca yakın menzilli tehditler için 35 mm'lik otomatik topu, Türkiye'nin yerli Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri de dahil olmak üzere kısa menzilli yüzeyden havaya füzelerle birleştirerek birden fazla savunma katmanıyla entegre ettiği aktarıldı.

"GÜRZ 150 CİDDİ BİR ELEKTRONİK HARP YUMRUĞU ATIYOR"

ASELSAN teknolojisi Gürz 150'nin nadir yeteneklerinin olduğuna dikkat çekilen haberde, "Gürz 150 sadece kinetik ateş gücüyle ilgili değil. Ayrıca düşman sistemlerini sıkıştırmak ve aldatmak için tasarlanmış Kangal EW paketiyle ciddi bir elektronik harp[EW]yumruğu da atıyor. Bu sınıfta nadiren görülen katmanlı bir savunma yeteneği sağlıyor." denildi.

Sistemin sensör takımının bir AESA radarı, dost-düşman tanımlama[IFF]teknolojisi, bir elektro-optik izleme sistemi ve gelen tehditlerin hızlı bir şekilde tespit edilmesini ve angajmanını sağlayan tam entegre bir hedefleme platformu içerdiği belirtildi.

"MODERN SAVAŞ ALANLARINDA BELİRLEYİCİ OLABİLECEK BİR ÜSTÜNLÜK"

Gürz'ün teknik özelliklerine değinilen haberde, "Maksimum hareketlilik için tasarlanan Gürz 150, 8×8 tekerlekli bir taktik araç üzerine monte edildi ve yüksek hızlı konuşlandırma ve hatta hareket halindeyken ateş etme yetenekleri sağlıyor. Bu, modern savaş alanlarında belirleyici olabilecek bir üstünlüktür." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca "Bağımsız SHORAD birimlerinin aksine, Gürz 150 bağımsız olarak veya bir ağ filosunun parçası olarak çalışabilir ve bir araç koordineli angajmanlar için bir komuta düğümü görevi görür." denildi.

Bu filo tabanlı işlevselliğin, Gürz 150'yi özellikle sürü drone saldırılarına, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve hatta insanlı uçaklara karşı etkili kıldığı aktarıldı.

Öte yandan haberde şu ifadeler kullanıldı;

"İnsansız hava araçlarının savaşları baş döndürücü bir hızla gelişirken, Gürz 150 Türkiye'nin ortaya çıkan hava tehditlerine cevabı olarak konumlandırılıyor. Sistemin askeri üsler, ileri harekat pozisyonları ve temel altyapı gibi yüksek değerli varlıkları korumada kritik bir rol oynaması bekleniyor. Modüler tasarımı, sınır güvenliğinden ön cephe hava savunmasına kadar farklı operasyonel gereksinimlere uyarlanabileceği anlamına geliyor."

Türkiye'nin yüzde 90'lara dayanan yerli savunma sanayisine dikkat çeken Avrupa basını, "Türkiye'nin savunma sanayisi son yıllarda yerli teknolojiye yapılan yatırımların artması ve kendi kendine yeterlilik yönündeki çabalarla istikrarlı bir yükselişte. Gürz 150, küresel silah pazarında yerleşik sistemlere meydan okumak için yerli inovasyondan yararlanarak bu yönde önemli bir adım teşkil ediyor." dedi.

Pantsir-S1'in çeşitli muharebe bölgelerinde etkinliğini kanıtlamış olsa da, gelişmiş drone sürülerine ve modern elektronik harp tehditlerine karşı sınırlamalarının olduğunun not edildiği vurgulandı. ASELSAN'ın Gürz 150'sinin bu zayıflıkları ele alarak daha uyarlanabilir ve çok katmanlı bir savunma çözümü sunacağından emin göründüğü belirtildi.

Son olarak haberde şu ifadelere yer verildi;

"Gürz 150'nin gerçek muharebe koşullarında Pantsir-S1'i gerçekten geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Ancak gelişmiş yetenekleri, çok rollü esnekliği ve kinetik ve elektronik harbin entegrasyonu onu SHORAD kategorisinde zorlu bir yeni oyuncu yapıyor. Üretim hızlanırken, tüm gözler Türkiye'nin en son hava savunma inovasyonuna çevrilecek ve savaş alanında nasıl performans göstereceği görülecek. Türk Ordusu'ndaki Kısa Menzilli Hava Savunma[SHORAD]sistemlerinin bileşimi, alçak irtifa hava tehditlerine karşı koymayı amaçlayan çeşitli yerli ve modernize edilmiş platformları içerir. Türk savunma sanayisi, özellikle Roketsan ve ASELSAN gibi şirketler, bu sistemlerin geliştirilmesinde kilit oyuncular olmuştur."