Asya basınında yer alan iddialar, savunma ve güvenlik çevrelerinde dikkat çekti. Haberlere göre Çin'in, Rusya'dan 10 adet ek S-400 hava savunma füzesi satın almak için görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. Henüz Moskova ya da Pekin tarafından resmi bir doğrulama yapılmazken, söz konusu iddia uluslararası savunma gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Rusya tarafından geliştirilen S-400 hava savunma füzesi sistemi, dünyanın en gelişmiş hava savunma çözümleri arasında gösteriliyor. Uzun menzilli hedef tespit ve imha kapasitesiyle öne çıkan S-400 hava savunma füzesi, savaş uçakları, seyir füzeleri, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına karşı etkili bir koruma sağlayabiliyor.

Asya basınındaki haberlere göre Çin'in yeni bir S-400 hava savunma füzesi alımı gerçekleştirmesi halinde ülkenin hava savunma kapasitesini daha da güçlendirmesi bekleniyor. Uzmanlar, ek S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin özellikle Çin'in stratejik bölgelerinde konuşlandırılabileceğini değerlendiriyor.

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Savunma analistlerine göre S-400 hava savunma füzesi, sahip olduğu radar teknolojileri ve çok katmanlı savunma kabiliyeti sayesinde birçok ülkenin ilgisini çekiyor. Aynı anda çok sayıda hedefi takip edebilen S-400 hava savunma füzesi, farklı menzillerdeki füze seçenekleriyle geniş bir koruma alanı oluşturabiliyor.

Rus savunma sanayisinin en önemli ihracat ürünlerinden biri olarak görülen S-400 hava savunma füzesi, daha önce Çin, Hindistan gibi ülkelerin envanterine de girmişti. Yeni satın alma iddiaları, S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin küresel savunma pazarındaki önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

BÖLGESEL DENGELERİ ETKİLEYEBİLİR

Uzmanlara göre Çin'in yeni S-400 hava savunma füzesi sistemleri satın alması durumunda Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeler de yakından takip edilecek. Özellikle hava savunma ağını güçlendirmeyi hedefleyen Pekin yönetiminin, S-400 hava savunma füzesi sistemlerini stratejik caydırıcılık unsuru olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Öte yandan, Rusya ile Çin arasındaki savunma iş birliğinin derinleşmesi halinde S-400 hava savunma füzesi ihracatının iki ülke arasındaki askeri ilişkileri daha da güçlendirebileceği belirtiliyor. Ancak söz konusu S-400 hava savunma füzesi alımına ilişkin iddialar şu aşamada resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

Savunma çevreleri, Çin'in gerçekten 10 adet ek S-400 hava savunma füzesi satın alıp almayacağının önümüzdeki dönemde netlik kazanacağını belirtirken, gelişmenin uluslararası güvenlik gündeminin önemli başlıklarından biri olmaya devam edeceğini ifade ediyor.