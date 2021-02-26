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Savunma

Rusya, doğu sınırlarına S-400 konuşlandırdı

Rusya, doğu sınırını korumak üzere S-400 Triumf hava savunma sistemlerinden oluşan bir taburunu Sahalin Adası'nda görevlendirdi.

star.com.tr26 Şubat 2021 Cuma 22:46 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 22:46
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, S-400 Triumf hava savunma sistemlerinden oluşan bir taburun ülkenin güneydoğusunda yer alan Sahalin Adası'nda hizmete gireceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "24 Şubat'ta, Paskalya Askeri Bölgesi'nin hava savunma sistemi S-400 Triumph'ya ait bir füze alayı Rusya'nın doğu sınırını korumak için göreve başlayacaklar." ifadeleri kullanıldı.

Görevlendirilen taburun, Rusya'nın en büyük adası olan Sahalin Bölgesi'ndeki Bolshaya Yelan garnizonunda bulunacağı bildirildi.

Görevlendirme için düzenlenen törene Rusya'nın Doğu Askeri Bölgesi komutanı Gennady Zhidko ve 11. Havacılık Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu Komutanı Korgeneral Vladimir Kravchenko katıldı.

star.com.tr

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