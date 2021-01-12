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Savunma

Rusya duyurdu: Çukçi Denizi'ne füze uyarı sistemi inşa edilecek

Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Çukçi Denizi'nde Yakhroma füze uyarı radar sistemi inşa edileceğini duyurdu.

star.com.tr12 Ocak 2021 Salı 18:39 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 18:39
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Rusya, ülkenin kuzeydoğusundaki Çukçi Denizi'nde Yakhroma füze uyarı radar sistemi inşa edileceğini duyurdu.

TASS'ın Rus askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde, Rusya'nın en yeni füze uyarı radar sistemi Yakhroma'nın 2030 yılına kadar Çukçi Denizi'nde inşa edileceği belirtildi.

Askeri kaynak, inşa edilecek radar sisteminin tesiste kalıcı şekilde personel bulunmadan otomatik olarak faaliyet gösterebileceğini, dört frekans aralığında çalışacağını ve 270 derecelik görüş kapasitesine sahip olacağını aktarırken Yakhroma'nın dünyada eşi benzeri olmadığını öne sürdü.

2020 yılının Aralık ayında Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yıl sonu bakanlar kurulu toplantısında Savunma Bakanlığı'nın 2021 yılı içerisinde Kırım'ın Sivastopol kentine Yakhroma füze uyarı radar sisteminin inşa edileceğini açıklamıştı.

star.com.tr

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