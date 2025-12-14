İSTANBUL 12°C / 7°C
Rusya ile görüşmeler resmen duyuruldu! S-400 hava savunma sistemleri satışı an meselesi

Dünyada artan tehlikelerden sonra Rus yapımı S-400 füze sistemleri için son dakika gelişmesi yaşandı. Mısır yönetiminin bölgedeki gelişmelerden sonra S-400 hava savunma füzesi satın alacağı iddia edildi. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 16:49 - Güncelleme:
Dünyadaki savaş gelişmeleri ülkeleri hava savunma sistemleri konusunda önemli adımlar atmasına sebep oldu. Her ülke savaş uçakları ve hava savunma füzelerine sahip olmak için yoğun çaba sarf eder. Mısır yönetimi de Rusya ile S-400 hava savunma sistemlerini satın almak için pazarlık masasına oturacak.

MISIR'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ HAMLESİ

Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek kritik bir gelişme gündeme bomba gibi düştü. Mısır basınında yer alan habere göre Mısır, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak için görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Eğer bu adım atılırsa, S-400 hava savunma sistemleri bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirebilir.

Savunma kaynaklarına yakın çevrelerden gelen iddialara göre Kahire yönetimi, hava sahasını güçlendirmek amacıyla S-400 hava savunma sistemleri seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Daha önce birçok ülkenin radarına giren S-400 hava savunma sistemleri, yüksek menzil, gelişmiş radar kabiliyeti ve çok katmanlı savunma yapısıyla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre S-400 hava savunma sistemleri, balistik füzelerden savaş uçaklarına kadar geniş bir tehdit yelpazesine karşı etkili olmasıyla öne çıkıyor. Mısır'ın S-400 hava savunma sistemleri için Rusya ile masaya oturması, sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik mesajlar da içeriyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce S-400 hava savunma sistemleri alan ülkeler, ABD'nin CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu nedenle Mısır'ın S-400 hava savunma sistemleri hamlesi, Washington'da yakından takip ediliyor. Ancak Kahire'nin, ulusal güvenlik gerekçesiyle S-400 hava savunma sistemleri konusunda kararlı olduğu iddia ediliyor.

Eğer görüşmeler somut adımlara dönüşürse, Mısır S-400 hava savunma sistemleri kullanan ülkeler arasına katılabilir. Bu durum, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da S-400 hava savunma sistemleri merkezli yeni bir savunma denklemine işaret ediyor.

