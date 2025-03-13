Yabancı basın, Cezayir'e teslim edilen Su-35'lerin başlangıçta Mısır için üretildiğini, Kahire yönetiminin 2018'de sipariş verdiğini ancak daha sonra Batı'nın ekonomik ve politik baskıları nedeniyle bu anlaşmanın geri çekildiğini bildirdi.

Analistler, Cezayir'in Su-35'i kabul etme kararının Su-57 üretim programındaki gecikmelerle bağlantılı olduğunu ve bu nedenle geçici bir çözüme yol açtığını öne sürdü. Cezayir'in Su-57 Felon'u satın aldığı ilk olarak 2021'de bildirilmişti ve kaynaklar, beşinci nesil Rus savaş uçağının ilk onaylanmış yabancı müşterisi olacağını belirtiyordu. Cezayir pilotlarının Rusya'da eğitim gördüğüne dair iddialar basında yer alırken, teslimatlar için kesin zaman çizelgesi hakkında resmi bir ayrıntı yayınlanmadı.

Devam eden üretim kısıtlamaları ve Rus Hava Kuvvetleri'nin tedarikine öncelik verilmesi göz önüne alındığında, Cezayir için teslimat takvimi belirsizliğini koruyor. Bazı analistler, Su-57'nin Cezayir'in emekliye ayrılmış MiG-25 avcı uçaklarının yerini almasının amaçlandığını öne sürerken, ancak Cezayir Hava Kuvvetleri'nden bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Hava Kuvvetleri şu anda birincil çok amaçlı uçağı olarak hizmet veren 70'ten fazla Su-30MKA savaş uçağını işletiyor. Su-30MKI'nin bir çeşidi olan Su-30MKA, 2006'da satın alınmaya başlandı ve Cezayir'in hava savunma ve saldırı yeteneklerinde merkezi bir rol oynadı. Uçağın modernize edilmiş aviyonik, radar ve motor sistemleri, hava üstünlüğü, kara saldırısı ve keşif görevleri gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Bazı raporlar, Cezayir'in Su-30MKA filosu için bir yükseltme programını değerlendirebileceğini, muhtemelen lojistik ve performans standardizasyonunu optimize etmek için AL-41F-1S motoru ve Irbis-E radarı gibi Su-35'ten unsurları entegre edebileceğini belirtiyor.

Cezayir'in Su-35'i satın aldığına dair haberler, devam eden savaş uçağı filosu modernizasyonuyla uyumlu olarak Su-57 Felon'un teslimatlarını beklerken hava savunma kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.