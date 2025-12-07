Dünyada artan savaş tehditleri ülkeleri savaş uçağı almaya zorladı. Orta Doğu başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen savaşlar ve çatışmalar ülkeleri savaş uçağı adımına itti. Özellikle Kuzey Afrika ülkesi olan Cezayir bölgede oluşabilecek tehlikelere karşı harekete geçti. Cezayir yönetimi, Rusya'nın son teknoloji ürünü olan Su-57E savaş uçağına talip oldu. Rusya, büyük olasılıkla ilk kez savaş uçaklarını bir başka ülkeye satacak.

Rusya'nın savunma sanayi devi United Aircraft Corporation (UAC), devlet televizyonuna verdiği röportajda ilk kez bir yabancı müşteriye iki seri üretim Su-57E savaş uçağı sevk ettiğini açıkladı.

Su-57E savaş uçağı teslimatı, 2025'te başlayan dış satış süreci kapsamında öne çıkan bir adım, Su-57E savaş uçağı, beşinci nesil özellikleriyle hem hava hâkimiyeti hem de çok yönlü taarruz görevleri için tasarlanmış durumda.

Resmî açıklamada müşteri adı gizli tutulsa da; analizciler ve uzman çevreler, teslim edilen Su-57E savaş uçaklarının ilk alıcısının büyük olasılıkla Cezayir olduğunu vurguluyor. Cezayir, 2025 başında Su-57 savaş uçağı alımıyla ilgili anlaşmayı doğrulamış, pilotlarının Rusya'da eğitim gördüğünü ve teslimatların bu yıl içinde başlayacağını açıklamıştı.

Su-57E savaş uçağının teknik kabiliyetleri dikkat çekiyor. Su-57E savaş uçağı, düşük radar izi, güçlü AESA radar, süper manevra kabiliyeti, iç silah yükü kapasitesi ve uzun menzil bu da uçağı hem hava hâkimiyeti hem de çok maksatlı görevlerde öne çıkarıyor.

Moskova açısından bu teslimat, Su-57 savaş uçağı platformunun "yeni kuşak savaş uçağı" olarak uluslararası piyasaya çıkışının somut göstergesi olarak öne çıkıyor.