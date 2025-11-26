Her ülke artan coğrafyasında artan tehditlerden sonra sınır güvenliğini sağlamak için savaş uçağı almak istiyor. Dünya da artan gerginlikler ülkelerin savaş uçağı stoğunu artırmak için önemli bir neden olarak öne çıkıyor. Rusya'da son üretimi olan SU-57 savaş uçağının 9 adetinin satıldığını resmen açıkladı.

Rusya savunma yetkililerinin Dubai Airshow 2025'te yaptığı açıklamalara göre, Rusya, ilk kez 9 adet SU-57 beşinci nesil savaş uçağını ismi açıklanmayan yabancı bir müşteriye teslim etti. Yaşanan bu gelişmeyle birlikle Rusya SU-57 savaş uçağını ilk kez bir ülkeye sattı.

United Aircraft Corporation (UAC) CEO'su Vadim Badekha, SU-57 savaş uçaklarının teslimini doğruladı ve uçakların şu anda aktif görevde olduğunu belirtti. Badekha, "Muharebe görevine girdiler ve en iyi özelliklerini sergiliyorlar. Müşterimiz memnun," dedi.

Su-57, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesinde operasyonel olarak kullanılan ve Suriye ve Ukrayna'da sınırlı muharebe senaryolarında kullanılan Rusya'nın çok amaçlı gizli savaş uçağıdır. SU-57 savaş uçağı teslimatı, Rusya'nın iç savunma sanayisi üzerindeki artan mali baskı nedeniyle, üst düzey savaş uçaklarını yurt dışında pazarlamaya yönelik duruşunda bir değişikliği temsil etmektedir.

UAC, daha önce yaptığı açıklamada, "SU-57'nin istikrarlı seri üretimi, uçağın uluslararası pazarda tanıtımı için daha aktif çalışmalara olanak sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Alıcı ülkenin kimliği henüz açıklanmasa da , devir, Rusya'nın devlet savunma sektörünün iç fiyat kontrolleri ve savaşla ilgili üretim yükümlülükleri nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Analistler, Su-57 programına bağlı olanlar da dahil olmak üzere birçok Rus savunma yüklenicisinin, işletme sermayesini geri kazanmak ve üretim hatlarını sürdürmek için ihracat pazarları aradığını belirtti.