İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4467
  • EURO
    49,1944
  • ALTIN
    5687.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Rusya ilk kez sattı! 9 adet SU-57 havalimanına geliyor
Savunma

Rusya ilk kez sattı! 9 adet SU-57 havalimanına geliyor

Dünyada artan şiddetli çatışmalar birçok ülkeyi savaş uçağı alımına itti. Son olarak Rusya'nın en son teknolojilerle ürettiği SU-57 savaş uçağıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Rusya, 9 adet SU-57 savaş uçağının satıldığını doğruladı. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ26 Kasım 2025 Çarşamba 21:42 - Güncelleme:
Rusya ilk kez sattı! 9 adet SU-57 havalimanına geliyor
ABONE OL

Her ülke artan coğrafyasında artan tehditlerden sonra sınır güvenliğini sağlamak için savaş uçağı almak istiyor. Dünya da artan gerginlikler ülkelerin savaş uçağı stoğunu artırmak için önemli bir neden olarak öne çıkıyor. Rusya'da son üretimi olan SU-57 savaş uçağının 9 adetinin satıldığını resmen açıkladı.

RUSYA 9 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞINI SATTI

Rusya savunma yetkililerinin Dubai Airshow 2025'te yaptığı açıklamalara göre, Rusya, ilk kez 9 adet SU-57 beşinci nesil savaş uçağını ismi açıklanmayan yabancı bir müşteriye teslim etti. Yaşanan bu gelişmeyle birlikle Rusya SU-57 savaş uçağını ilk kez bir ülkeye sattı.

United Aircraft Corporation (UAC) CEO'su Vadim Badekha, SU-57 savaş uçaklarının teslimini doğruladı ve uçakların şu anda aktif görevde olduğunu belirtti. Badekha, "Muharebe görevine girdiler ve en iyi özelliklerini sergiliyorlar. Müşterimiz memnun," dedi.

Su-57, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesinde operasyonel olarak kullanılan ve Suriye ve Ukrayna'da sınırlı muharebe senaryolarında kullanılan Rusya'nın çok amaçlı gizli savaş uçağıdır. SU-57 savaş uçağı teslimatı, Rusya'nın iç savunma sanayisi üzerindeki artan mali baskı nedeniyle, üst düzey savaş uçaklarını yurt dışında pazarlamaya yönelik duruşunda bir değişikliği temsil etmektedir.

UAC, daha önce yaptığı açıklamada, "SU-57'nin istikrarlı seri üretimi, uçağın uluslararası pazarda tanıtımı için daha aktif çalışmalara olanak sağlıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Alıcı ülkenin kimliği henüz açıklanmasa da , devir, Rusya'nın devlet savunma sektörünün iç fiyat kontrolleri ve savaşla ilgili üretim yükümlülükleri nedeniyle baskı altında olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Analistler, Su-57 programına bağlı olanlar da dahil olmak üzere birçok Rus savunma yüklenicisinin, işletme sermayesini geri kazanmak ve üretim hatlarını sürdürmek için ihracat pazarları aradığını belirtti.

  • SU-57 savaş uçağı
  • Rusya
  • savaş uçağı haberleri

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.