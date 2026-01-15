İSTANBUL 12°C / 8°C
15 Ocak 2026 Perşembe
Orta Doğu'da hareketli saatlerin yaşandığı dönemde Su-57 savaş uçakları için son dakika gelişmesi yaşandı. Rusların ilk kez Su-57 savaş uçağını satacağı anlaşma için Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerini sürdürdüğü iddia edildi. İşte detaylar…

15 Ocak 2026 Perşembe 14:18
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile savunma alanında dikkat çeken bir anlaşmaya imza atmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddialara göre BAE, toplam değeri 15 milyar doları bulan bir paket kapsamında 17 adet Su-57 savaş uçağı satın almayı planlıyor. Söz konusu gelişme, Orta Doğu'daki askeri dengeleri kökten etkileyebilecek bir hamle olarak yorumlanıyor.

17 ADET SU-57 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN KIYASIYA GÖRÜŞME

Beşinci nesil savaş uçakları arasında gösterilen Su-57 savaş uçağı, radar izini azaltan gizli tasarımı, süpersonik hız kabiliyeti ve gelişmiş sensör sistemleriyle dikkat çekiyor. Rusya'nın en yeni hava gücü platformu olarak bilinen Su-57'lerin, BAE Hava Kuvvetleri envanterine girmesi halinde ülkenin bölgedeki hava üstünlüğünü ciddi ölçüde artıracağı ifade ediliyor.

Uluslararası savunma çevrelerinde yankı uyandıran iddia, özellikle ABD ve Avrupa basınında da yakından takip ediliyor. Daha önce Batılı ülkelerden F-35 tedariki konusunda çeşitli engellerle karşılaşan BAE'nin, rotasını Rus yapımı Su-57 savaş uçağına çevirmesi "stratejik yön değişikliği" olarak değerlendiriliyor.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, önümüzdeki günlerde yapılacak olası açıklamalarla netlik kazanacak. Ancak şimdiden Su-57 savaş uçağı üzerinden şekillenen bu senaryo, küresel savunma gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline gelmiş durumda.

