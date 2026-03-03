Cezayir basınında yer alan son iddialar savunma gündemini hareketlendirdi. Ülkenin Rusya'dan 10 adet Su-57 savaş uçağı tedarik edeceği öne sürüldü. Ancak bu iddia şu aşamada ne Moskova'dan ne de Cezayirli resmi makamlardan doğrulanmış değil. Yani ortada imzalanmış bir sözleşme açıklaması ya da resmi teslimat takvimi bulunmuyor.

Buna rağmen haber, özellikle Su-57'nin bugüne kadarki ihracat geçmişi düşünüldüğünde oldukça dikkat çekici.

Sukhoi Su-57, Rusya'nın geliştirdiği 5. nesil çok rollü savaş uçağı olarak biliniyor. Düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş aviyonik sistemler ve yüksek manevra kabiliyeti ile Moskova'nın en iddialı hava platformu olarak öne çıkıyor.

Cezayir merkezli bazı yayın organlarında yer alan haberlere göre, Su-57 savaş uçağının İlk partisinin belirli bir takvim çerçevesinde teslim edilebileceği öne sürülüyor. Ancak tekrar altını çizmek gerekiyor: Bu bilgiler resmi makamlarca doğrulanmış değil ve savunma çevrelerindeki iddialara dayanıyor.

Eğer iddia doğruysa, Cezayir, Afrika kıtasında 5. nesil savaş uçağına sahip ilk ülkelerden biri olabilir. Öte yandan Rusya, Su-57 savaş uçağı için ilk ciddi ihracat başarılarından birini elde etmiş olur.

Su-57 programı yıllar içinde çeşitli teknik ve üretim gecikmeleriyle gündeme geldi. Seri üretim sürecinin planlanandan daha yavaş ilerlediği biliniyor. Bu durum da "10 uçaklık ihracat paketi" iddiasını daha dikkatli değerlendirmeyi gerektiriyor.

Gözler şimdi hem Moskova'dan hem de Cezayir'den gelecek Su-57 savaş uçağı için resmi açıklamalarda.