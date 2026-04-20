Dünya savunma sanayii dengelerini değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. Yeni Delhi yönetimi, orduyu güçlendirmek için 25 milyar dolarlık devasa bir askeri satın alma paketine onay verdi. Gözler, savunma hattının kilit taşı olarak görülen S-400 hava savunma füzesi sistemlerine çevrildi.

25 MİLYAR DOLARLIK DEV S-400 FÜZESİ ANLAŞMASI

Küresel güç mücadelesinin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olan Asya'da, Hindistan savunma kapasitesini zirveye taşıyacak dev bir adıma imza attı

Hindistan medyasında yer alan habere göre, Hindistan hükümeti, yerel ve uluslararası ortaklıkları kapsayan toplamda 25 milyar dolarlık devasa S-400 hava savunma füzesi ve askeri satın alma tekliflerini onaylayarak savunma bütçesinde tarihi bir eşiği aştı.

Yeni Delhi'nin açıkladığı bu devasa S-400 hava savunma füzesi paketi, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde büyük yankı uyandırdı. Askeri uzmanlar, Hindistan'ın modernizasyon sürecinde stratejik bir önem taşıyan S-400 hava savunma füzelerine ağırlık verdiğine dikkat çekiyor.

Bu kapsamda, daha önce teslimatları gerçekleştirilen ancak savunma stratejisinin merkezinde yer almaya devam eden S-400 hava savunma füzesi sistemlerinin operasyonel kapasitesinin artırılması ve envanterin güçlendirilmesi, paketin en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi.

Stratejik ortaklıkların ve yüksek teknolojili hava savunma çözümlerinin ön planda olduğu bu dev bütçe, "Hindistan, gökyüzünü daha sıkı korumaya hazırlanıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.

Onaylanan S-400 hava savunma sistemi paketinin detayları henüz tam olarak netleşmese de; insansız hava araçları (İHA), orta ölçekli nakliye uçakları ve yerli üretim savunma projeleri bu devasa yatırımın ana kalemlerini oluşturuyor.