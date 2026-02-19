Rus devlet savunma sanayii devi Rostec, yayımladığı son basın bülteninde Rus Savunma Bakanlığı'na yeni bir Su-57 savaş uçağı partisi teslim ettiğini duyurdu. Teslimat, şirketin havacılık iştiraklerinden United Aircraft Corporation (UAC) tarafından gerçekleştirildi ve 2026 yılının ilk Su-57 savaş uçağı sevkiyatı olarak kayıtlara geçti.

SU-57'LER RESMEN TESLİM EDİLDİ

Teslim edilen Su-57 savaş uçağı platformları, birliklere gönderilmeden önce kapsamlı teknik kontrollerden geçti. Fabrika bünyesinde tam bir test döngüsüne tabi tutulan uçaklar, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri pilotları tarafından farklı operasyonel modlarda denendi. Test uçuşlarıyla performansı doğrulanan uçakların hangi askeri bölgeye konuşlandırılacağı ise henüz açıklanmadı.

"CEPHEDE ETKİNLİĞİNİ KANITLADI"

Rostec CEO'su Sergey Chemezov, teslimata ilişkin yaptığı açıklamada Su-57 savaş uçağının sahadaki performansına vurgu yaptı. Chemezov, yalnızca üretim değil, aynı zamanda gerçek savaş koşullarına göre sürekli geliştirme yaklaşımını benimsediklerini belirterek, Su-57'nin "cephelerde etkinliğini kanıtlamış güçlü bir silah sistemi" olduğunu ifade etti.

YENİ NESİL MOTORLA YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz Aralık ayında Rostec, Su-57 savaş uçağının yeni nesil motoruyla ilk kez havalandığını açıklamıştı. Şirket, beşinci nesil olarak tanımlanan Izdeliye 177 motoruyla gerçekleştirilen ilk uçuşun başarıyla tamamlandığını ve uçuş test sürecinin eş zamanlı olarak başlatıldığını duyurdu.

Yeni motorun, Su-57 savaş uçağının itki gücü, yakıt verimliliği ve düşük görünürlük (stealth) özelliklerine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak Rostec, motorun sertifikasyon süreci ya da seri üretim takvimine ilişkin net bir tarih paylaşmadı.

MODERNİZASYON VURGUSU

Bu teslimat, Rusya'nın askeri havacılık programlarını modernize etme stratejisinin sürdüğü bir döneme denk geliyor. Su-57 savaş uçağı, Rusya'nın beşinci nesil hava üstünlük platformu olarak konumlandırılıyor ve programın gelişimi, ülkenin savunma kabiliyetleri açısından kritik önem taşıyor.

Yeni teslimatla birlikte Su-57 savaş uçağı filosunun güçlendirilmesi hedeflenirken, platformun hem mevcut operasyonel ihtiyaçlara hem de geleceğin hava muharebe konseptlerine göre evrilmeye devam ettiği görülüyor.