Rusya kolay kolay kimseye vermiyordu! 10 milyar dolarlık S-400 füzesi sevkiyatı ortaya çıktı

Dünyada savaş çanları çalarken, Çin'den son dakika S-400 hava savunma sistemi hamlesi geldi. Rusya'nın çoğu ülkenin satın alma talebine olumsuz dönüş yaptığı S-400 hava savunma füzeleri için Çin yönetimi kesenin ağzını açtı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP16 Mart 2026 Pazartesi 20:49 - Güncelleme:
Çin'in hava savunma kapasitesini güçlendirmek için Rusya'dan yeni bir alım hazırlığında olduğu iddia edildi. Savunma kaynaklarına göre Pekin yönetimi, yaklaşık 10 milyar dolar değerinde 12 adet S-400 hava savunma füzesi sistemi satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

ÇİN'DEN 12 ADET S-400 FÜZESİ HAMLESİ

Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzilli radar ve yüksek isabet oranı sayesinde savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına karşı etkili koruma sağlayan dünyanın en gelişmiş sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çin daha önce de Rusya'dan S-400 sistemi satın alan ilk ülkelerden biri olmuştu. Yeni bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Pekin'in hava savunma ağı önemli ölçüde güçlenirken, Rusya ile savunma iş birliği de daha da derinleşebilir.

Analistler, olası S-400 hava savunma füzesi alımının özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki askeri dengeleri etkileyebileceğini ve bölgedeki savunma rekabetini artırabileceğini belirtiyor.

S-400 HAVA SAVUNMA FÜZESİNİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Menzil: Yaklaşık 400 kilometre

Hedef takip kapasitesi: Aynı anda onlarca hedefi takip edebilme

Hedef türleri: Savaş uçakları, balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar

Radar sistemi: Gelişmiş çok katmanlı radar ağı

Reaksiyon süresi: Kısa sürede hedef tespit ve angajman kabiliyeti

Bu özellikler sayesinde S-400 hava savunma füzesi, modern hava savunma sistemleri arasında en etkili platformlardan biri olarak değerlendiriliyor.

