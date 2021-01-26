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Savunma

Rusya, Myanmar'a Pantsir hava savunma sistemleri tedarik edecek

Rusya ve Myanmar, Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin tedariki için anlaşmaya vardı.

star.com.tr26 Ocak 2021 Salı 21:27 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 21:27
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Rusya Savunma Bakanı Alexander Fomin, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ve Myanmar Silahlı Kuvvetleri başkomutanı General Min Aung Hlaing'in birlikteliğinde Pantsir-S1 hava savunma sistemlerinin tedariki sözleşme imzalandı.

Anlaşmanın parçası olarak Myanmar, Pantsir-S1'e ek olarak bir grup kundağı motorlu uçaksavar füzesi, silah sistemleri, Orlan-10E insansız hava araçları ve radar istasyonlarını da tedarik edecek.

Bunların yanı sıra, iki ülke uçuşlarının güvenliği konusunda da bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın imzalanması, Rusya ve Myanmar savunma bakanlıkları arasındaki ortaklığın devamının bir parçası niteliğinde olduğu belirtildi.

İki ülke arasındaki işbirliği son beş yılda yoğun bir gelişme kaydetti. Geçtiğimiz yıl Myanmar birlikleri Kavkaz-2020 tatbikatına katıldı. Ayrıca 2018 yılında, Myanmar limanlarını kullanan Rus donanma gemileri için daha basit prosedürler konusunda hükümetler arası bir anlaşma imzalanmıştı.

star.com.tr

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