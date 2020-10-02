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Savunma

Rusya tehdidine karşı harekete geçtiler! Kıyıda füze ve deniz mayınlı önlem

Estonya, kıyı savunmasını deniz mayınları ve gemi karşıtı füzelerle güçlendirmek için askeri harcamalarda artış planlıyor. Estonya Savunma Bakanlığı, bu plana katılmaları için komşu ülkelerden destek beklediklerini açıkladı.

star.com.tr02 Ekim 2020 Cuma 18:48 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 18:52
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Proje, Estonya'nın 2021 yılı için 645 milyon avroluk savunma bütçesindeki modernizasyon çalışması listesine dahil edildi. Yetkililere göre söz konusu planın hedefi, Baltık ülkesinin 1.242 kilometrelik kıyı şeridini daha iyi korumanın yollarını bulmak.

Hükümetten yapılan açıklamada, kıyı savunma programının 2026 yılına kadar onaylanan normal savunma bütçesinin üstünde yer aldığı ifade edildi.

Estonya ve Baltık komşuları Litvanya ve Letonya, Rusya'nın gelecekte küçük NATO ülkelerinde 2014'te Moskova'nın Kırım ilhakını anımsatacak şekilde hareket edebileceğinden korkuyor.

Savunma bakanlığı tarafından henüz tam olarak olgunlaşmayan kıyı silahlandırma projesinin maliyeti yaklaşık 50 milyon avro olarak belirlendi.

star.com.tr

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